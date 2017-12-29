دياب «ضيف شرف» في «حرب كرموز»: بستمتع بالعمل مع كرارة

أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته بالمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد "حرب كرموز"، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويخرجه بيتر ميمي.



وقال دياب، في تصريح لـ"الدستور" إنه سوف يظهر كضيف شرف خلال أحداث الفيلم، مشيرا إلى أنه يستمتع بالعمل مع الفنان أمير كرارة وخاصة بعد أن تعاون معه مؤخرًا.



وتابع دياب بأنه يستعد حاليا لبدء تصوير مسلسلي "منطقة محرمة" أمام خالد النبوي، و"ضد مجهول" أمام غادة عبدالرازق، المقرر مشاركتهما في الماراثون الرمضاني المقبل.





