القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:35 م

دياب «ضيف شرف» في «حرب كرموز»: بستمتع بالعمل مع كرارة

الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
خلود حسنين
dostor.org/2005942

أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته بالمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد "حرب كرموز"، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويخرجه بيتر ميمي.

وقال دياب، في تصريح لـ"الدستور" إنه سوف يظهر كضيف شرف خلال أحداث الفيلم، مشيرا إلى أنه يستمتع بالعمل مع الفنان أمير كرارة وخاصة بعد أن تعاون معه مؤخرًا.

وتابع دياب بأنه يستعد حاليا لبدء تصوير مسلسلي "منطقة محرمة" أمام خالد النبوي، و"ضد مجهول" أمام غادة عبدالرازق، المقرر مشاركتهما في الماراثون الرمضاني المقبل.


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