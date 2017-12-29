العبيدي: قصر رئاسة الجاليات المصرية بالخارج على الشهادات العليا فقط مُجحف

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا، بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن ما تم تداوله عن قصر ترشح أصحاب الشهادات العليا بدءًا من الليسانس أو البكالوريوس في القانون الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج، فيه ظلم يقع على من هم لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم.



وأضاف العبيدي أن هناك كفاءات مصرية تشتغل بالعمل العام ولم تتمكن لظروف خاصة من الحصول على مؤهل عال، وفي هذه الحالة فإن القانون المزمع مناقشته يحرم هؤلاء من تمثيل الجالية التي يمكن أن تقدر فيهم إخلاصهم وتقوم بانتخابهم.



وأوضح أنه يمكن الاكتفاء بمؤهل متوسط لأن نسبة كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الخارج من هؤلاء الحاصلين على هذا المستوى التعليمي الذي لا يعيبهم بكل تأكيد، وتكون القدرات الشخصية هي الحاكم والتي من خلالها يمكن للمرشح أن يقنع المصوتين بأن يكون هو اختيارهم.