انهيار أهالي ضحايا «كنيسة حلوان» أثناء تشييع 6 شهداء (فيديو)

شهد تشييع جثامين 6 من شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «مارمينا» في منطقة حلوان، اليوم الجمعة، انهيار عدد من أهالي الضحايا، وسط حالة من الصراخ والعويل.



وردد المئات من المشاركين في تشييع الجثامين هتافات منها: «بالروح بالدم نفديك يا صليب».



يذكر أن هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة «مارمينا» في حلوان، صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 9، وإصابة 5 آخرين، ومقتل أحد الإرهابيين.