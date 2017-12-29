تأجيل تصوير «أولاد رزق 2» لعدم اكتمال السيناريو وانشغال الأبطال



قررت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق»، تأجيل التصوير لنحو سنة، نظرًا للتحضيرات التى تتطلب وقتًا كافيًا للانتهاء منها خاصة «السيناريو»، الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف.

وأكد صلاح الجيهينى، مؤلف الفيلم، أنه لن يتم البدء فى التصوير حتى انتهاء السيناريو بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيستغرق عدة أشهر فى كتابته، فضلًا عن انشغال أبطال الفيلم فى تصوير أعمال أخرى.

وأضاف «الجيهينى»: «قررنا ألا نتعجل فى التحضير للجزء الثانى، خاصة أنه يجب خروجه بنفس إمكانيات الجزء الأول».

وعن تفاصيل الجزء الثانى، أوضح «الجيهينى»: «جميع أبطال الجزء الأول مستمرون، لكن سوف تتم إضافة أبطال جدد، إلا أنه لم يتم الاستقرار عليهم حتى الآن».

يشار إلى أن أحمد عز يواصل حاليًا تصوير فيلم «يونس»، ومسلسل «أبوعمر المصرى».



