صلاح عبدالله: الزعيم والسيناريو وراء موافقتي على «عوالم خفية»

قال إنه لن يقبل عملًا سينمائيًا لا يضيف لتاريخه.. واستبعد فكرة عودته للمسرح



يعيش الفنان صلاح عبدالله حالة من النشاط الفنى المكثف، إذ يشارك فى أحدث أعماله الدرامية «عوالم خفية» و«خط ساخن»، اللذين ينافس بهما خلال الماراثون الرمضانى المقبل، إلى جانب الجزء الثانى من مسلسل «عائلة الحاج نعمان»، الذى حقق فى جزئه الأول نجاحًا كبيرًا.

«الدستور» التقت الفنان الكبير، فى حوار، كشف خلاله كواليس مشاركته فى المسلسلات الثلاثة، إلى جانب موعد استئناف تصوير «خط ساخن» على وجه التحديد.

■ بداية.. ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل «عوالم خفية».. وما دورك فيه؟

- العامل الأساسى الذى جذبنى للمشاركة فى المسلسل هو أنه مع نجم النجوم الزعيم عادل إمام، الذى تمنيت تكرار تجربة العمل معه، بعد أن شاركته فيلم «المنسى»، خلال بداياتى الفنية، هو شخصية رائعة تربطنى به علاقة قوية جدا خارج العمل، كما أن سيناريو المسلسل «رائع».

أما دورى خلال الأحداث فهو «بسيط جدا» وجديد علىّ، وأتوقع أن ينال إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل فى الماراثون الرمضانى المقبل.

■ وماذا عن علاقتك بالمخرج رامى إمام، خاصة أن المسلسل ثانى عمل يجمعك به؟

- بالفعل.. «عوالم خفية» هو ثانى عمل يجمعنى بالمخرج رامى إمام بعد أكثر من ١٠ سنوات على تجربتنا الأولى فى فيلم «كلاشينكوف»، وهو الذى رشحنى للمسلسل، وسعيد للغاية بتعاونى معه، لأنه مخرج متميز، ولديه رؤية مختلفة، ويستطيع إخراج الأفضل عند أى فنان.

■ ما تفاصيل مشاركتك فى مسلسل «خط ساخن»؟

- تعاقدت على المسلسل دون تردد، خاصة أنه يضم مجموعة من النجوم أحبهم كثيرًا على المستويين المهنى والفنى. صورت أول مشاهدى به فى القاهرة، ثم أوقفنا التصوير تمهيدا لانتقال الديكور خارج القاهرة، وتحديدا فى مرسى علم، ومن المقرر اسئتناف التصوير فورا بعد الانتهاء من مسلسل «عائلة الحاج نعمان».

■ كيف جهزت لشخصية «الحاج نعمان» حتى تخرج للجمهور بهذا الشكل.. وما تقييمك لردود الفعل حول الجزء الأول؟

- لم أحضر لشخصية «الحاج نعمان» نهائيا، فبعد أن عرض المنتج صادق الصباح والمخرج أحمد شفيق، الدور علىّ للمشاركة فى العمل، مررت بظرف صحى صعب، جعلنى أرفض المشاركة وأعتذر لهم، ورغم أن الديكور وكل معدات التصوير كانت جاهزة، فإن «الصباح» و«شفيق» وتيم حسن وصديق العمر أحمد بدير انتظرونى ولم يبدأوا التصوير إلا بعد خروجى من المستشفى.

والحمد لله، المسلسل حقق ردود فعل أعجبتنى كثيرا، رغم عرضه على قناة «مشفرة»، وأتوقع أن ينال إعجاب الجميع عند عرضه على شاشة قناة «مفتوحة».

■ هل هناك «كيمياء» خاصة تجمعك بفريق العمل؟

- نعم.. كواليس «عائلة الحاج نعمان» الأجمل بالنسبة لى، وأكنّ كل الاحترام والتقدير لأسرة العمل، لأنهم احتضنونى رغم تعبى.

■ ما حقيقية إجراء تعديلات على دورك؟

- لم أجر أى تعديلات على دورى، فالسيناريو مكتوب بطريقة رائعة، وأحداثه مشوقة، ودورى تم سرده على الورق بطريقه سلسة، وعند التصوير كنت أتناقش مع المؤلف والمخرج فى بعض الأشياء، فقط.

■ أيهما تفضل: الأعمال القصيرة أم الطويلة؟

- لا أفضل شيئا على وجه التحديد، كل ما يهمنى هو الدور الذى أقدمه، وهل سيناسبنى أم لا، سواء أكان ٣٠ حلقة أو٦٠، وأرى أن العمل إذا كان مكتوبًا بشكل جيد وتصور عميق وملىء بالأحداث المثيرة فسيحقق نجاحًا كبيرًا دون أى ملل، حتى لو كان ٦٠ حلقة.

■ وماذا عن البطوله المطلقة أو الجماعية؟

- لا تشغلنى البطولة المطلقة نهائيا، كما أن البطولة الجماعية لها تأثير واضح فى الدراما المصرية، لذا أقدم أعمالًا تعتمد على البطولة الجماعية، لأنى أرى أنها من أسباب نجاح العمل.

■ هل تؤيد فكرة خلق موسم درامى جديد بعيدا عن «الماراثون الرمضانى»؟

- نعم.. وفى الآونة الأخيرة رأيت عروضا لبعض المسلسلات بعيدا عن الماراثون الرمضانى حققت نجاحًا ملحوظًا عما لو عرضت فى الموسم.

■ وماذا عن تجربة «درويش» فى «الطوفان»؟

- سعيد جدا بالتجربة وردود الفعل لم أكن أتوقعها، خاصة أن دورى فى المسلسل «ضيف شرف» وليس دورا رئيسيا.

■ هل ستصور الموسم الثانى من «سطوح عم صلاح»؟

- تجربة «سطوح عم صلاح» كانت رائعة، وأخذت منى جهدا كبيرا، وإلى الآن لم أتلقَ أى اتصالات من الشركة الجديدة المالكة لشبكة تليفزيون «الحياة» للاتفاق على تصوير الموسم الثانى من البرنامج.

■ لماذا أنت بعيد عن السينما؟

- عرض علىّ خلال الفترة الماضية العديد من سيناريوهات الأعمال السينمائية، لكنى رفضتها جميعًا لأنها لا تناسبنى، وأنا لا أدخل أى أعمال إلا لو كانت إضافة لأعمالى السينمائية السابقة.

■ هل يمكن أن تقف على خشبه المسرح من جديد؟

- بالطبع.. أنا أعشق المسرح، لكنى للأسف بعيد عنه منذ أكثر من ١٥ عاما، ما يجعل الأمر صعبا.



