مئات المصلين يشيعون 6 من شهداء «كنيسة حلوان».. ويهتفون: «يا رب» (فيديو)

شيَّع المئات من المصلين، منذ قليل، جثامين 6 من شهداء الهجوم الإرهابي على كنيسة «مارمينا»، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، من داخل مطرانية كنيسة العذراء في حلوان.



وردد المشيعون، هتافات بينها «يا رب، وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت».



يذكر أن هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة «مارمينا» في حلوان، صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 9، وإصابة 5 آخرين، ومقتل أحد الإرهابيين.

