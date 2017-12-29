بالصور.. فنانون يحصدون جوائز استفتاء 2017 لـ«معكم.. منى الشاذلي»

أعلنت الإعلامية منى الشاذلى من خلال برنامجها "معكم.. منى الشاذلى"، الفائزين فى الاستفتاء السنوى الذى تجريه للعام الثالث على التوالى، والذى يشمل 17 فئة رئيسية لجوانب الحياة فى مصر على المستوى الرياضى والفنى والعام.



ويعد الاستفتاء هو الأضخم "تليفزيونيًا"على مستوى الفضائيات العربية، حيث شارك فى تنفيذه الميدانى نحو 200 طالب من طلاب كلية الإعلام، ممن قاموا بجمع الأصوات عبر استمارات بلغ عددها حوالى 3 آلاف استمارة ورقية فى عدد من محافظات مصر، بالإضافة إلى التصويت الإلكترونى الذى شارك فيه عشرات الآلاف، لتظهر النتائج عقب إتمام عملية الفرز وحساب النسب المتوسطة لكل فئة وكل مرشح على حَدِا.



وفاز رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بجائزة أفضل شخصية عامة بنسبة 45% من إجمالى الأصوات.



فيما فاز "الخلية" كأفضل فيلم لعام 2017 بنسبة 31% من إجمالى عدد الأصوات، وفاز الروائى أحمد مُراد بجائزة أفضل كتاب عن روايته "موسم صيد الحيتان"، بنسبة 55% من إجمالى عدد الأصوات.



وحصلت إنجي القاسم وسما عبدالخالق على جائزة أفضل نص درامي عن مسلسل "حلاوة الدنيا" بإجمالي 35% من الأصوات.



كما حصل النجم أحمد السقا على لقب أفضل ممثل بإجمالى 25% من عدد الأصوات، وفازت دنيا سمير غانم بلقب أفضل ممثلة بنسبة 33% من إجمالى عدد الأصوات.



وفاز النجم الشاب أحمد مالك بجائزة أفضل دور استثنائي عن دوره فى مسلسل "لا تطفئ الشمس" وفيلم "الشيخ جاكسون" وحصل على 30% من اجمالي عدد الأصوات، فيما حصدت النجمة حنان مطاوع جائزة أفضل دور استثنائي عن دورها فى مسلسل "هذا المساء"، وحصدت 49% من عدد الأصوات.



وفى مجال الغناء فاز ألبوم النجم الكبير عمرو دياب "معدي الناس" بلقب أفضل ألبوم غنائي بنسبة 44% من إجمالى عدد الأصوات، وفاز تتر مسلسل "لأعلى سعر" للنجمة نوال الزغبي بجائزة أفضل تتر، وحصلت أغنيتها "الناس العزاز" على 46% من عدد الأصوات، واقتنص محمود الليثي جائزة أفضل أغنية شعبية عن "عم يا صياد" بنسبة 63% من إجمالى عدد الأصوات، وحصدت أغنية "3 دقات" للنجمة يسرا والمطرب أبو جائزة أفضل أغنية وحققت 55% من الأصوات.



وحصدت أغنية "الفرحة الليلة" للنجم عمرو دياب جائزة أفضل أغنية بمناسبة صعود منتخب مصر لكأس العالم بإجمالي أصوات بنسبة 65% من إجمالى عدد الأصوات.



وفى مجال الرياضة فاز النجم المصري العالمي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم بنسبة 81%، وفازت لاعبة الإسكواش نور الشربيني بجائزة أفضل شخصية رياضية بنسبة 41%.



فيما فازت لقطة «الراقص بالعكاز» بأفضل صورة لعام 2017 بنسبة 39%، وفاز فيديو إنقاذ أسرة مصرية لشاب سوري من الخطف بلقب أفضل فيديو فى العام بنسبة تصويت بلغت 56% من إجمالى عدد الأصوات.



وقامت الإعلامية منى الشاذلى بتوزيع الجوائز على الفائزين فى استفتاء 2017 بمشاركة الفنانة شيماء سيف والفنان الشاب محمود الليثي.



ويعد الاستفتاء تقليدًا سنويًا لبرنامج "معكم.. منى الشاذلى" الذي انطلق فى العام قبل الماضى محققًا نجاحًا كبيرًا.



