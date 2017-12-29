بيتر جران: المشاكل الحياتية للمواطن الأمريكي لا تختلف عما يعانيه المصري

المؤرخ الأمريكى والمُنَظِّر اليسارى الشهير قال إن «اللوبيات» تمارس دورًا كبيرًا فى قرارات واشنطن

حرية تداول المعلومات فى الغرب «أكذوبة».. لا جهات توفر تمويلًا للباحثين.. والوثائق الاقتصادية ممنوعة عن الباحثين

المجتمع الأمريكى يعتبر الهنود الحمر غير موجودين والأفارقة يعيشون بأحياء مغلقة منعزلة

أهم مفكر فى تاريخ الأمريكان كان «زنجيًا» والكثيرون لا يعرفونه



قال المؤرخ الأمريكى والمنظر السياسى الشهير، بيتر جران، إن «اللوبيات» تلعب دورًا مهمًا فى السياسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن السعودية وإسرائيل والمملكة المتحدة «أصحاب أقوى اللوبيات» فى بلاده.

وتحدث «جران»، فى حواره مع «الدستور»، عن الصعوبات التى يواجهها الباحثون فى بلاده، موضحًا أن هناك وثائق من المستحيل الاطلاع عليها إلى جانب ضعف التمويل المقدم لخدمة الباحثين على عكس ما يقال.

كان المركز القومى للترجمة قد استضاف «جران» بمناسبة إطلاق الترجمة العربية لكتابه «صعود أهل النفوذ»، الذى أصدره المركز بترجمة الدكتورة سحر توفيق.



■ بداية.. من هم «أصحاب النفوذ» الذين قصدتهم فى كتابك الجديد؟

- «أصحاب النفوذ» هو محاولة لسك تعبير جديد فى قاموس النظريات، وهو مصطلح يعبر عن ٤ أشياء مختلفة فى كلمة واحدة، هى الطبقة الحاكمة والشعوب والسماسرة الدوليون المتمثلون فى الشركات العابرة للجنسيات الذين سميتهم الـ«new man»، ممن ينسجون علاقات دولية بين مكان وآخر لمصالحهم الشخصية.

كل هؤلاء يعملون بتعاون مشترك فى نمو السوق الدولية «الشىء الرابع» والهيمنة عليها، لكن العلاقات المتداخلة بين أفراد هذه الطبقة، الأخيرة، كانت عادة مشحونة بمشاكل كثيرة، وعلى الأقل كان هناك دائما قدر كبير من المنافسة على نيل قطعة أكبر من«التورتة»، وكانت هذه الجماعة ولا تزال تتمتع بالثراء.

■ هل يمكن الربط بين تنامى ظاهرة «عولمة الإرهاب» وصعود «أهل النفوذ» بالتعريف الذى قدمته؟

- عندما كتبت «صعود أهل النفوذ» لم يطرأ فى ذهنى مثل هذا الطرح، لكن ربما متلقى الكتاب يصل تفكيره لمثل هذه النقطة، وهى نقطة هامة مؤثرة، لكن بالنسبة لى ليست لدىّ معلومات فى هذا الصدد تنفيه أو تؤكده.

■ طرحت فى كتابك مسألة «اللوبى» وأنه يلعب دورا موازيا للتمثيل الدبلوماسى الرسمى لكن «سريًا».. ما رؤيتك للوبى الصهيونى فى أمريكا؟

- تناولت هذا الموضوع بالإنجليزية مخاطبا به المثقف الأمريكى، وفى ذات الوقت طرحته بما هو ضد السائد لدى الرأى العام الأمريكى، وهو أن أمريكا ضد الحروب، وأنه لا يوجد تأثير أجنبى سياسى فى أمريكا.

وأظن أنه حتى الوقت الأخير كان هذا الرأى سائدًا، غير أننى أرى -وقلت هذا مرارا- أن هناك نفوذا أجنبيا على السياسات الأمريكية يمثله اللوبى، وتناقشت فى الموضوع مع الأصدقاء وزملائى من المؤرخين، لكنهم دوما ينفون ما أذهب إليه.

لكن من الموجود على الأرض فعليا، فإن وجود اللوبى هام جدا فى لعبة السياسة لدينا فى أمريكا.

■ ما أبرز جماعات الضغط الموجودة فى الولايات المتحدة؟

- هناك فصيلان من أعضاء جماعات الضغط الموجودة فى واشنطن فى السنوات الأخيرة، أولهما الضالعون فى الأعمال المستترة الذين يخدمون مصالح إنجلترا والسعودية وإسرائيل، وبلدان أخرى لديها ما يمكن أن يطلق عليه علاقات خاصة، أما الثانى فهو من يخدمون الباقين ويعملون كممثلين لعناصر مهمة من جميع أنحاء العالم.

وطورت حكومات أجنبية كثيرة - بالاعتماد على أعضاء جماعات الضغط الأجنبية- معاملات مزدوجة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، منها معاملة على مستوى السفارة فى واشنطن، وأخرى على مستوى جماعات الضغط.

فبينما تخدم السفارات الأجنبية المصالح القومية، وبالتالى فإن معاملاتها بشكل عام معروفة ومعلنة، تتطلب المصالح الطبقية أو مصالح أصحاب النفوذ درجة كبيرة من السرية، ونتيجة لذلك نادرًا ما تكون معلنة.

■ هل يمكن توضيح الأمر أكثر؟

- هناك مثال يحدث يوميا: يوافق أحد السفراء على أن يجعل بلاده تنتج سلعا لأحد البلدان الغربية، وتعلن السفارة عن الصفقة لوسائل الإعلام، لكن بعيدا عن الإعلان الرسمى يجرى أيضا اتفاق بتخفيض أجور العمال مقابل بعض الفوائد الجانبية لحكومته.

ويتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب فى مكتب عضو اللوبى، هذا المكتب يكون مكانا سريا على عكس السفارة، ويمثل عضو اللوبى بابا خلفيا آمنا كشكل من أشكال الاتصال، وهو شكل مفيد لتقوية مصالح أصحاب النفوذ الأثرياء، باعتبارها مناقضة للمصالح القومية.

■ ما الصعوبات التى تواجهك فى عملك كمؤرخ فى ظل ما قلته بأن أرشيف الأمريكيين مغلق منذ ٥٠ سنة؟

- بالفعل هناك مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالأرشيف والمصادر، سواء فى أمريكا أو أوروبا، فمعظم الباحثين يفتقرون لجهات تمول أبحاثهم، بالإضافة إلى أن العديد من المصرفيين الذين يمتلكون وثائق مصرفية لا يأمنون للباحثين ولا يكشفون عن وثائقهم التى تحتوى على التاريخ الاقتصادى لأوروبا وأمريكا.

■ هل يعنى هذا أن مسألة حرية تداول المعلومات فى أمريكا وأوروبا.. والديمقراطية الغربية مجرد «أكذوبة»؟

- بالطبع هناك معلومات ووثائق تضر بالأسواق والشركات العالمية، وهناك أيضا ما يضر السياسيين، فلا يعلن عنه أو يتم تداوله.

وبالنسبة لنا كمؤرخين حينما نحاول فتح الباب للاطلاع على أمور بعينها، لا نجد تجاوبا أو تفاعلا معنا، بل فى أمريكا يكاد يكون الاطلاع على وثائق بعينها مستحيلا، بالإضافة إلى عدم وجود جهات تمويل للباحثين، خاصة أن تكاليف هذه الأبحاث عالية جدا، ما يضطر الباحث إلى أن يدفعها من جيبه، خاصة فى السفر من بلد لآخر للحصول على أوراق أو وثائق خاصة.

ولأعطيك مثالا، فإن هناك متحفا فى ولاية «تينسى» بمدينة «ممفيس»، توجهت إليه للحصول على بعض الأوراق والوثائق به، لكنهم رفضوا إطلاعى عليها رغم ما تكبدته من مشقة السفر وتكاليفه الباهظة.

وهنا أود التأكيد أن المشاكل والصعوبات التى يقابلها الباحث الأمريكى لا تقل عن تلك التى يقابلها الباحث المصرى أو أى باحث آخر فى أى مكان فى العالم، بل إن المشاكل الحياتية التى يعانيها المواطن الأمريكى لا تختلف عن مثيلتها لدى المصرى.

■ هل يمكننا اعتبار معاهدة «لندن ١٨٤٠» تدشينا لصعود «أصحاب النفوذ» فى الشرق الأوسط؟

- بالنسبة لمصر، كانت هذه المعاهدة فى مصلحة الغرب وليس مصلحة المصريين، خاصة أن الدولة العثمانية كانت منحازة لبعض الدول فى الحروب الأوروبية، هذه الدول كانت تعانى من تأثير ركود اقتصادى، وهو ما لم يكن فى مصلحة العثمانيين، وإنما كان فى مصلحة الصفوة العالمية.

وبمعنى أدق فهذه الفترة تميزت بكثرة المعاهدات التى كان يوقعها عدد كبير من الدول، وبالتالى زادت سلطة الحكام الذين طبقوا تلك المعاهدات وعدلوها لتتناسب مع الظروف المحلية، وذلك كان قبل عصر محمد على بفترة قصيرة.

وبالنسبة للمصريين نحن نتحدث عن نهاية العصر«المركنتالى» الذى كانت بدايته مع على بك الكبير ١٧٦٠، وفيه دخل التجار السوريون وكلاء عن الفرنسيين واستطاعوا الاستحواذ على التجارة الرابحة فى مصر من بين أيدى المصريين، كما أن التجار اليهود فى مصر فى منتصف القرن الـ١٨ كانوا فاشلين.

ومع صعود محمد على حاول فرض الرأسمالية على المجتمع، وأحكم سيطرته على التجارة المصرية، ووصلت ذروة هذه الرأسمالية فى عهد الخديو إسماعيل.. لذا يمكن القول إن «معاهدة لندن» كانت بداية لصعود «أهل النفوذ» فى المنطقة العربية.

■ كيف أثرت الحملة الفرنسية على مصر؟

- كانت فى مصر حركات نهضة إصلاحية موجودة بالفعل قبل قدوم الحملة الفرنسية إليها، وما قام به نابليون كان غزوا عسكريا لها- كما غزا من قبلها إيطاليا وإسبانيا- وليس كما يزعم المؤرخون الأوربيون بأن الحملة كانت تحمل الثقافة والتنوير لمصر.

وينسى هؤلاء المؤرخون، الذين يعتبرون أن ١٧٩٨ نقطة التحول فى مصر أن وجود الفرنسيين فى مصر لم يضف إليها شيئًا جديدًا، وأظن أنهم عندما يتحدثون عن فكرة «الديوان» ينسون أن فى العصر العثمانى كانت هناك مجالس أدبية وسياسية.

بل إن منتصف القرن الـ١٨ شهد إصلاحيين- منهم الشيخ حسن العطار- لعبوا دورا فى برنامج الإصلاح، وهنا يجب أن نسأل: كيف تربى هؤلاء الإصلاحيون؟.. إذن من المؤكد أن النهضة كانت لها بدايات موجودة قبل قدوم الحملة الفرنسية.

المنهج الكولونيالى «الاستعمارى» يعتمد على فكرة إقرار الغزو والانتداب كنوع من نقل قيم الحضارة إلى بلد آخر نيابة عن كل البلدان المتحضرة، ولدينا فى أمريكا، مثلا، السكان الأصليون من الهنود الحمر لم يتأثروا حتى اليوم بالثقافة الأمريكية أو حتى الإنجليزية.

ومنذ ألف سنة، عمر الحضارة الأمريكية، كنا نتحدث عن السعادة والحرية، وأنها قيم وثقافة «أنجلوساكسونية»، وكأن الهنود الحمر لم يكونوا يعرفون ما هى السعادة من قبل. فالزائر لأمريكا اليوم سوف يرى كيف أن الهنود الحمر يتألمون ولا يستطيعون التأقلم مع مجتمع يرى أنهم غير موجودين.

■ هل ينطبق هذا أيضا على «الأفرو أمريكيين»؟

- أجل، فهم، مثلا، يعيشون فى أحياء مغلقة عليهم وحدهم، يمارسون ثقافة خاصة بهم ضد الثقافة الأمريكية السائدة، لكن هناك أحيانا التنويريين، وهم من يحاولون أن يخلقوا سلاما مشتركا ضد السياسات الرجعية التى تمارس ضد الأفارقة، خاصة أن أكثر المفكرين الأمريكيين كانوا من صفوف «الزنوج» مثل «دو بويز» الذى أعتبره المفكر الرئيسى فى أمريكا، وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، ومن أهم مفكرى علم الاجتماع، وإن كان الكثيرون من الأمريكيين لا يعرفونه، حيث ولد فى عشرينيات القرن الماضى، وربما يسمع المواطن الأمريكى اسمه لكن لا يعرف لماذا هو مهم فى التاريخ الأمريكى!.

■ هل هناك علاقة بين مفهوم ومسارات النهضة فى أوروبا ودعاوى النهضة فى البلاد العربية؟

- كل بلد يسرق أفكارًا من بلد ثان، والمصريون والعرب أخذوا أشياء من الغرب وكيفوها بما يناسبهم، بينما فى القرن الـ١٢ كانت الحضارة واحدة، سواء فى أوروبا أو مصر، وعندما سيطرت إنجلترا على مصر كانت حضارتها بعيدة عن المصريين، بينما كانت اللغة الفرنسية سائدة بنسبة كبيرة بين المثقفين المصريين عبر ١٥٠ سنة كلغة ثانية، فيما كانت اللغة الإنجليزية ضعيفة نظرا لعدم الاهتمام بها.

■ كيف تقيّم المشروعات التى ادعت أنها تسعى لتحقيق نهضة فى البلاد العربية؟

- أحاول حاليا أن أكتب عن تاريخ مصر بتركيز، عن السياسة والثقافة والاقتصاد فى العصر العثمانى، وتأثيرها فى عصر الخديو إسماعيل، مع لفت انتباه المؤرخين المعاصرين إلى أن بداية النهضة الحديثة العربية كانت فى القرن الـ١٦ مرورا بالعصر الـ١٧.

■ إلى أى توقع يقودنا ما طرحته فى كتابك «صعود أهل النفوذ»؟.. هل سيستسلم الفقراء أم يثورون على أهل النفوذ؟

- قبل هذا الكتاب نشرت كتابا آخر وهو «ما بعد المركزية الأوروبية»، فيه تحدثت عن الهيمنة الأوروبية التى ترى أن تاريخ العالم لا يمكن أن يُفهم إلا فى ضوء التطورات الراهنة لتاريخ أوروبا، وتتمحور حول المركزية الأوروبية ونخب الأقاليم الأخرى.

بينما فى كتاب «صعود أهل النفوذ» فتحت الباب على أنه قد تكون هذه الهيمنة، دولية أكثر ولا تقتصر على أوروبا وحدها، خاصة فى المستقبل، كما أنه يرد على فكرة أن العصر الرأسمالى يجب أن يسود، وأدفع هنا بدور المجتمعات فى التصدى لهذه الهيمنة.

بعبارة أخرى يحاول الكتاب تحدى المنهج السائد، واهتمامه الرئيسى الاقتصاد، كجزء من المنهج المادى، وفى رأيى لا يمكن أن ترسم سياسة اقتصاد.

■هل عدم الكشف عن هذه الوثائق متعمد؟

- الموظفون فى الأرشيف عادة ما يساعدون الباحثين بما يتوافر لديهم قدر الإمكان، فى الوقت ذاته فإن الأرشيف يفتقر لمصادر أخرى أو يمنع الكشف عنها والاطلاع عليها.

