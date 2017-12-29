«قضاة مصر»: «هجوم حلوان» سيزيد مصر قوة وإصرارًا

نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، شهداء مصر الذين طالتهم يد الغدر والخسة في كنيسة «مارمينا» في حلوان، سائلًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.



وأكد النادي في بيان، اليوم الجمعة، أنَّ هذا الحادث الإرهابي الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارًا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب الأسود، الذي يستهدف مصر وشعبها.