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فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:17 م

«صباح الخير» يعود لاستوديو جلال ٨ يناير

المطرب إيساف
المطرب إيساف
أمير محمد خالد
dostor.org/2005924

ينتظر فريق عمل فيلم "صباح الخير" عودة بطل العمل المطرب إيساف من أبو ظبي حيث يحيي حفلات رأس السنة هناك في شيراتون الخالدية وكلوب طبلة بمارينا أبو ظبي، وكان قد أحيا قبل سفره لأبو ظبي احتفالية رأس السنة بالمنصورة بنادي جزيرة الورد الذي اكتظ بحضور جمهوره، وكان قد انتهى من تصوير أول يوم بالفيلم فجر الأربعاء وسافر بعدها مباشرة إلى المنصورة.

ومن المقرر استئناف تصوير الفيلم يوم ٨ يناير، عقب الانتهاء من احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد، واطمئن "أسامة فاضل" مخرج العمل على مواعيد عودة الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث يعود إيساف إلى مصر يوم ٢ يناير، كما يرتبط كل من أحمد تهامي ومصطفي هريدي بالتصوير في مدينة الغردقة حتى ٥ يناير، ولذلك تم الاستقرار على يوم ٨ يناير لاستئناف التصوير في استوديو جلال.

فيلم "صباح الخير" بطولة إيساف وراندا البحيري وإلهام عبد البديع وكوكي ومصطفى هريدي وأحمد تهامي وأحمد فاروق وإيمي سلام، ومنتج فني عرض ماهر ومدير تصوير تامر زين وإنتاج شركة 3A، والعمل سيناريو وحوار هيثم وحيد ومن إخراج أسامة فاضل.

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