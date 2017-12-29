نقيب الفلاحين يُدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارمينا بحلوان

أدان حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم رجال من قوات الأمن، وقدم خالص التعازى وصادق المواساة إلى أهالى الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الغادر الذى يستهدف حياة الأبرياء الآمنين.



وأكد نقيب عام الفلاحين، أن جميع أبناء الشعب المصري وكافة طوائفه يدعمون القيادة السياسية ويثقون في رجال الأمن حراس الوطن في معركتهم ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة لن تستطيع النيل من استقرار الوطن الذى يشهد طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، مؤكدا أن الإرهاب الأعمى يستهدف جميع المصريين ولا يفرق بين مسلم أو مسيحى، فمنذ أيام كان دماء المصلين تسيل بمسجد الروضة فى بئر العبد، واليوم دماء المصلين بكنيسة مارمينا فى حلوان تروي أرض الوطن.



وأشاد بيقظة رجال الشرطة التى منعت تزايد أعداد الضحايا فى الهجوم الإرهابى، مشيرًا إلى أننا نثق فى قدرة جنودنا البواسل فى حماية كل المنشآت الحيوية والمهمة فى البلاد وسوف ينصرهم الله عز وجل فى معركتهم ضد الإرهاب الأسود لأنه ليس له مكان على أرض مصر.