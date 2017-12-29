غادة والي تغادر مطار القاهرة متجهة إلى إسبانيا

غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، متوجهة إلى إسبانيا فى زيارة خاصة تستغرق عدة أيام، وذلك بعد متابعتها لرعاية ضحايا حادث كنيسة حلوان الإرهابى.



وكانت وزيرة التضامن، قد تابعت طوال اليوم الحادث الإرهابى الذي وقع اليوم في كنيسة القديس مارمينا بحلوان، حيث وجهت بسرعة تحرك مديرية التضامن بالقاهرة نحو مساندة الأهالي وتقديم المساعدات اللازمة لأسر ضحايا الحادث الإرهابى والتواجد السريع مع المواطنين داخل المستشفيات.



وغادرت غادة والى، على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى برشلونة، حيث تم إنهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار بالمطار الجديد.

