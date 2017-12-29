القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:37 ص

السعودية تكشف تفاصيل «مكة الجديدة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2005251

أعلنت جهات سعودية حكومية وخاصة، أمس الخميس، أن خطة إعمار وتطوير منطقة مكة المكرمة تستهدف تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى 30 مليون شخص.

وتشمل الخطة مشاريع لتوسعة الحرم المكي الشريف، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، إضافة لمشاريع توسعية في المياه والكهرباء والصحة.

كما تشمل المشاريع الجديدة أيضا بمنطقة مكة المكرمة، مطارات وفنادق ومشاريع قطارات ومدنا ذكية، إضافة لمراكز حضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تشارك 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجهات الأمنية والوزارات السعودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة التي تعرض مشاريع البنية التحتية والتطويرية.

وقالت الوكالة، إن هذه المشاريع "تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وتهدف رؤية المملكة 2030 لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون زائر سنويا بحلول ذلك العام.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة، في مدينة جدة، حسب وكالة الأنباء السعودية للأنباء (واس).

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