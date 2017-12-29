وزير المالية يتلقى تقرير «سك العملة»

تلقى عمرو الجارحى، وزير المالية، تقريرًا عن أداء مصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية، خلال عام 2017، ورؤيتها المستقبلية لعام 2018.



وأكد المهندس عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة، أن هناك اهتماما بإعادة إحياء متحف المصلحة، حيث تم تعيين متخصصين من خريجى كلية الآثار لهذا الغرض، وتم بالفعل تشكيل لجنة لتجهيز المتحف وتطويره وتأمين المكان وتزويده بكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة، وإعادة تجديد فتارين العرض وأساليب الإنارة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2018.



وقال الأحمدى إن المتحف يضم مجموعة نادرة من العملات والميداليات منذ العهد الملكي حتى العصر الحالى، ومجموعة ميداليات أثرية خاصة بعهد محمد على وأحفاده، كما يضم مجموعة متميزة من الدروع والأوسمة والنياشين من إنتاج المصلحة الحالى، وتم تجهيز فيلم لعرض منتجات المصلحة والتعريف بها للعرض على شاشات العرض الموجودة بالمتحف.



وأضاف رئيس مصلحة سك العملة أنه تم إنتاج الميداليات والشارات ودروع التكريم لبطولة العالم للكرة الطائرة، كما أصدرت المصلحة عملات تذكارية فئة 100 جنيه و10 جنيهات ولأول مره فئة 50 جنيهًا من الفضة، خلال مشاركتها فى احتفالات القاهرة الخديوية، وهو ما لاقى إقبالا واهتماما فاق كل التوقعات من هواة العملة، وحققت المصلحة حجما كبيرا من المبيعات، سواء من العملة أو التشغيلات الموجودة مثل ميدالية الشعراوى وميداليات قناة السويس وغيرها من التشغيلات، وتنتج المصلحة حاليا العلب الخاصة بالميداليات والدروع، حيث تم إنشاء خط تصنيع علب الهدايا بدلا من تصنيعها خارج المصلحة.



كما شاركت مصلحة سك العملة بمعرض صناع مصر، ولاقى إنتاجها اهتماما بالغا من رواد المعرض الذين أشادوا بجودة الإنتاج وروعة التصاميم المعروضة، واشتركت المصلحة أيضا بمعرض "صنع بفخر فى مصر" الذى أقيم بجامعة عين شمس، وحظيت منتجات المصلحة باهتمام بالغ من رئيس الجامعة والوفود المشاركة.



وكذلك أنتجت المصلحة الميداليات والدروع الخاصة باحتفالية وزارة الرى والموارد المائية بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة المقرر إقامتها بداية العام المقبل، وكذلك إنشاء خط إنتاج مستمر لمجموعة السيد المسيح التى حظيت باهتمام مبهر من جميع الأوساط، خاصة بعد إعلان بابا الفاتيكان افتتاح مسار العائلة المقدسة في مصر.



واشار الأحمدى إلى أنه تم تكليف إدارة التصميم لإصدار عدة مجموعات تذكارية أخرى مماثلة لمجموعة السيد المسيح، هدفها تأصيل الحضارة المصرية عبر مختلف العصور، من خلال توقيع أول بروتوكول رسمى بين المصلحة وكلية الآثار جامعة القاهرة، لمراجعة جميع معلومات وبيانات المجموعات التاريخية المقرر إنتاجها الفترة المقبلة، وتشكيل فريق عمل لإعداد أول مجموعة فرعونية بعنوان كنوز مصر الفرعونية "الدولة القديمة" ومن المقرر إنتاجها فى الفترة المقبلة.



وتعاقدت مصلحة سك العملة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج دروع وهدايا الهيئة بالمصلحة، وجارى الآن الإعداد لإنتاج احتياجات الكليات العسكرية من دروع وشارات وميداليات تذكارية يتم توزيعها على الدفعات فى حفلات التخرج.



وأشار الأحمدى إلى أنه تم شراء ماكينة حلية لتتم جميع مراحل التصنيع داخل المصلحة، بعد ما كانت هذه المرحلة تتم فى ورش متخصصة، بالإضافة إلى استلام وتركيب وتشغيل ماكينة الحفر بالشرارة.



وتصنع المصلحة كل عام درع عيد العمال باستخدام أحدث الماكينات، ولأول مرة هذا العام يتم تصميم علبة متحفية للدرع بتصميم مبتكر، كما تنتج المصلحة قلادة النيل التي تهدى إلى الملوك والرؤساء وحائزي الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل، وتنتج بصفة مستمرة ميدالية مجلس الشعب وميداليات جوائز الدولة التقديرية وتشغيلات رئاسة الجمهورية من أوسمة ونياشين وأنواط يتم صناعتها من أنواع متعددة من المعادن.



وأضاف رئيس مصلحة سك العملة أنه تم تصميم ختم جديد للأزهر، حيث يجرى حاليا تغيير جميع أختام الأزهر والمعاهد التعليمية التابعة له فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدر بآلاف الأختام التى ترد إلى المصلحة على دفعات.



كما صممت المصلحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطرى، نظاما جديدا لأختام المجازر يعتمد على الرموز المتعددة المتغيرة يوميا، ويتم الإنتاج الكمى حاليا لتغيير نظام أختام المجازر على مستوى جميع محافظات الجمهورية إلى جانب تصنيع عصا استانلس لزوم أختام اللحوم الخاصة بالمجازر، بدلا من الشراء من السوق المحلى، وتم الانتهاء من تصنيع 30 ألف قرص ألومنيوم لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.