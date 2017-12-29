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اقتصاد
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:02 ص

ننشر قرارات عمومية القابضة لمخابز القاهرة

اللواء الدكتور علاء
اللواء الدكتور علاء فهمى، ورئيس مجلس ادارة الشركة
حسن كامل
dostor.org/2005248

عقدت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى جمعية عمومية، داخل مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

شهد الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة اللواء الدكتور علاء فهمى، ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى اللواء الدكتور هشام فوزى، ومجلس إدارتها وممثلي النقابة العامة بها، فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة التقييم والأداء.

وجاءت أهم القرارات التي خلصت إليها الجمعية العمومية:

1-التصديق على تقرير قرار مجلس الإدارة.
2-التصديق على السنة المالية للشركة لعام 2017.
3-التصديق على تقرير لجنة التقييم والأداء.
4-الموافقة على صرف إعانة مالية للعاملين بالشركة.
5-الموافقة على منح العاملين العلاوة الدورية.
6-الموافقة على زيادة بدل الوجبة للعاملين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور هشام فوزى استطاع حصر خسائر الشركة وتقليلها مع تحسين صافى رأس المال العام. كما استطاع أيضا تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل فى جدولة للمديونات على فترة زمنية أقصاها 4 أعوام دون فوائد.

كما قدم فوزي خطة مستقبلية متضمنة رؤية ورسالة بتوقيت معين أهم ركائزة قائمة على تطوير مصانع الشركة وتنشيط الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة.

وانتهت الجمعية بتصريح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأن ضرورة استمرار الشركة يعد بعد استراتيجى مهم للدولة، وتم التجديد لمجلس إدارتها لمدة عام.

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