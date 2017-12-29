القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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12:32 ص

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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2005247

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويُتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فيُتوقع ارتفاع الموج على البحر المتوسط ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وارتفاعها على البحر الأحمر ما بين متر إلى متر ونصف المتر.. أما حالة الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون جنوبية غربية وحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 15 20

مطرح 10 19

السلوم 10 18

سيوة 5 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

العريش 7 20

رفح 6 19

الإسماعيلية 9 20

السويس 9 21

رأس سد 13 21

نخل 6 19

نويبع 18 26

طابا 10 21

كارتين 5 18

الطور 10 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 15 24

مرسى علم 17 25

الفيوم 11 21

بني سويف 11 20

المنيا 10 10

أسيوط 9 9

سوهاج 11 11

قنا 11 11

الأقصر 11 11

أسوان 12 12

أبو سمبل 13 13

الوادي الجديد 10 10

شلاتين 22 22

أبو رماد 20 20

رأس حدربة 19 19

حلايب 22 22

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