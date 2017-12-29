القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:00 ص

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

أحمد عز ومنة شلبي
أحمد عز ومنة شلبي
محمود حفنى
dostor.org/2005242

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب خبر زواج الفنان أحمد عز من الفنانة منة شلبي.
ونشر الفنان أحمد عز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، على متن إحدى الطائرات أثناء عودتهما من مهرجان دبي السينمائي.
وأثارت الصورة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن «عز» ظهر في الصورة، وهو يحتضن «منة»، ويضحكان سويًا.
وقال نشطاء «السوشيال ميديا»، إن هذه الصورة تؤكد أن هناك علاقة بين «عز» و«منة»؛ لا سيما أن «عز»، معروف عنه عدم نشر صور تجمعه بفنانات، لكنه خالف ذلك مع منه شلبي.
وزعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن «عز» متزوج من «منة»، حيث أن الثنائي شوهدا أكثر من مرة في أحد المطاعم القريبة من منزل أحمد عز في التجمع الخامس، وأنهما يترددان على هذا المكان مؤخرًا بشكل شبه يومي.
لكن الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، نفت هذا الأمر، مؤكدة أنه لا يوجد علاقة عاطفية تجمع بين ابنتها، والفنان أحمد عز، مشيرة إلى أن كل ما تم نشره عن زواجهما ليس له أساس من الصحة، معربة عن انزعاجها من انتشار شائعات حول ابنتها.

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

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