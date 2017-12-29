القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:30 ص

وفاء عامر: سعيدة بنجاح مسلسل «الطوفان»

وفاء عامر
وفاء عامر
منة سالم
dostor.org/2005240

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بردود الأفعال حول دور "منيرة"، الذي جسدته في مسلسل "الطوفان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية فور عرضه في الفترة الماضية.
وقالت وفاء عامر، في تصريح لـ"الدستور"، إنها منذ أول حلقة تم عرضها للمسلسل جاءت إليها ردود الأفعال الجميلة والتي أسعدتها كثيرًا، لافتة إلى أن من أوائل الفنانين المهنئين لها بالعمل كانت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة ليلى علوي.
وعن مشاركتها في مسلسل "السر" قالت وفاء عامر، إن قيمة المسلسل سوف تظهر بعد عرضه، مؤكدة أنها سوف تستحق حسابا عسيرا من المشاهدين بعد ذلك على اختيار أدوارها في الفترة المقبلة.
وأضافت: أنها تحب عملها والتمثيل بشكل عام وأكدت أنها في حالة عدم وجود دور جديد سوف تجلس بمنزلها دون عمل متسألة " ليه أعمل دور وحش، وانا احب عملي وامارس عملي بضمير".

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