بشرى: أفكر فى الاحتفال بـ«رأس السنة» بمنزلى

تستعد الفنانة بشرى للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "بالحب هنعدي"، الذي تعود من خلاله الفنانة سميرة أحمد للدراما التليفزيونية بعد غياب.



وقالت "بشرى"، في تصريح لـ"الدستور"، إنها سعيد للتعاون مجددًا مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مشيرة إلى أنها متفائلة بوجود سميرة أحمد في العمل.



وعن ليلة رأس السنة، قالت بشرى، إنها تُفكر في قضاء ذلك اليوم بمنزلها برفقة أبنائها وتكتفي بهذا القدر من الاحتفالات، مؤكدة أنها حضرت الكثير من الاحتفالات والأحداث خلال هذا العام آخرها مهرجان دبي السينمائي، وأبرزها، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ39، ومهرجان الجونة السينمائي.

