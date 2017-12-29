بالفيديو.. محمد فؤاد يُشعل حفل نادى «جزيرة الورد» بالمنصورة

أحيا الفنان محمد فؤاد، حفلًا غنائيًا ناجحًا، مساء أمس الخميس، في نادي "جزيرة الورد" بالمنصورة، وسط حضور الآلاف من الحاضرين.

وقدم النجم محمد فؤاد، عدد من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها جمهوره بالرقص والغناء طوال الحفل، منها: «أوقات يا دنيا وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وطمني عليك وكداب مغرور وحيران ويا أصيل يا أصلي ».

يُذكر أن النجم الكبير محمد فؤاد، شارك مؤخرًا في حفل القرن برفقة مجموعة كبيرة من نجوم الثمانينات والتسعينات، منهم، أحمد عدوية وحنان ومحمد محي وفارس وعلي حميدة ومنى عبد الغني وأحمد جوهر إيهاب توفيق، وقدم كل منهم العديد من أشهر أغانيهم، التي نجحوا من خلالها في إشعال حماس الجمهور داخل استاد القاهرة.





