حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بمدينة بدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطلين 4 أيام، على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة بطاريات السيارات بأسلوب كسر الصندوق.



كانت البداية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، مفادها تكوين «كريم. إ» 31 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في قضية «سلاح دون ترخيص» و«محمد ص» 37 سنة، عاطل «دون السوابق» بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب «كسر الصندوق».



وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة ميكروباص «ملك وقيادة الأول».



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بطاريات من داخل سيارات النقل بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول.



وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

