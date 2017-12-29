حبس عاطل تخصص فى سرقة متعلقات قائدى السيارات بالمقطم

قررت نيابة المقطم حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل سيارة.



كانت البداية، عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، القبض على «أشرف. ح. م. ح»، 48 سنة، عاطل؛ لسرقته جهاز كمبيوتر «لاب توب» من داخل سيارة، بأسلوب «كسر الزجاج».



وبمناقشة المتهم؛ اعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، منها سرقة «هاتفي محمول و300 جنيه»، من داخل سيارة مهندس معماري، والمحرر بشأنها المحضر رقم 17637 لسنة 2017م جنح، وكذلك سرقة 3400 جنيه من داخل سيارة موظف، والمحرر بشأنها المحضر رقم 17639 لسنة 2017م جنح القسم، وبإرشاده؛ تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه.



وحرر للمتهم المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.