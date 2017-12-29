القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:04 ص

حبس عاطل انتحل صفة موظف بحى مصر الجديدة

حبس عاطل انتحل صفة
مصطفى مسلم
dostor.org/2005231

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة موظف بذات المنطقة.

كانت معلومات- أكدتها التحريات-، وردت لضباط قسم مباحث المرافق، تفيد بتردد أحد الأشخاص "منتحلاً صفة موظف بحي مصر الجديدة"، على أصحاب المحال التجارية؛ بدعوى عدم حملهم لشهادات صحية، أو توافر اشتراطات الأمن الصناعي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بالأماكن التي يتردد عليها؛ أسفرت إحداها عن ضبطه، وتبين أنه "محمد. أ. ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم الدلنجات البحيرة، وبحوزته دفتر إيصالات تحصيل غرامات مدون به شركة النيل للتوريدات العمومية ومهمات الأمن الصناعي "مصطنع"، وأجندة صغيرة مدون بها أسماء المحال التجارية، حال تحصيله مبالغ مالية من "عبدالله.ع"، 44 سنة، صاحب محل، وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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