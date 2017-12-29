من هو الإرهابى «أبو عنقة» مخطط هجوم «الساحة» بالعريش؟

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش في شمال سيناء، ومقتل إرهابي مسئول عن بعض العمليات الإرهابية بالعريش.



وشمل بيان الداخلية معلومات هامة عن الإرهابي المسئول عن تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة بالعريش.



- الإرهابي محمود حسن سالمان أبو عنقة.

- اسمه الحركي "جلال" من مواليد 25 يناير 1999.

- ولد في محافظة شمال سيناء ومقيم بوادي العريش بئر 18.

- سبق مشاركته في العديد من العمليات العدائية تجاه قوات الأمن.

- شارك في عملية السطو المسلح على فرع البنك الأهلي بالعريش في أكتوبر 2017.

- شارك في التعدي على كمين السبيل الأمني في نوفمبر 2016.

- شارك في اغتيال أمين شرطة بإدارة المرافق في أكتوبر 2016.

- تورط في عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك قوات الأمن بالعريش.



تعود تفاصيل تصفية الإرهابي الخطير، عندما وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني، عن اعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابي بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة العريش، فتم إعداد بعض الأكمنة بالموقع وحال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته، وعُثر بحوزة الإرهابى القتيل على طبنجة عيار 9 مم مذخرة بـ 6 طلقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.