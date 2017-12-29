القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:18 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب
04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
12:43 ص

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته
12:32 ص

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم
09:17 م

تأخر إقلاع طائرة تونسية 90 دقيقة في مطار القاهرة
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
03:47 م

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»
03:22 م

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام
02:36 م

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة
02:25 م

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»
11:22 ص

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات
فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:40 ص

«كل يوم رقاصة».. قصة الراقصة هدى شمس الدين التي اكتشفها نيازى مصطفى

هدى شمس الدين
هدى شمس الدين
بيجاد سلامة
dostor.org/2005191

«الدستور».. تواصل تقديم حلقاتها الخاصة عن الرقص الشرقي، وأهم الراقصات اللاتي تركن بصمة في هذا المجال.

«5».. هدى شمس الدين
قد يتذكرها البعض في مشاهد ظهرت بها كراقصة في الملهى الذي يسهر به الأبطال، أو كرفيقة لزعيم العصابة فبطولات الراقصة هدى تُعد على الأصابع من بين 27 عملًا سينمائيًا كانت خلالهم راقصة بالأساس.

ولدت هدى شمس الدين واسمها الحقيقي «أليس» في 27 يناير عام 1925 بالقاهرة من أصل أرميني، درست بالمدرسة الأرمينية بالقاهرة، التي زرعت بداخلها حبها للفن والتمثيل وسعت بعد تخرجها للاشتراك بفرقة بديعة مصابني كراقصة، ثم فرقة فؤاد الجزايرلي الذي قدمها للسينما لأول مرة عام 1945، بدور ثانوي في فيلم من إخراجه هو «الحظ السعيد» واكتشفها المخرج نيازي مصطفى في السينما.

بعدها اشتركت بالرقص والتمثيل في عدة أفلام مثل «عدو المجتمع، الأب، حلال عليك، عشرة بلدي، بيني وبينك، من رضي بقليله، صاحب الجلالة، فطومة، بنت العمدة، آخر جنان، شهيدة الحب الإلهى، إسماعيل يس فى السجن، الضوء الخافت، العتبة الخضراء، قلوب حائرة، تار بايت، كابتن مصر، المقدر والمكتوب، مجلس الإدارة، مكتب الغرام، بنت العمدة، نص الليل، مبروك عليكى، فتنة»

اعتزلت الرقص والعمل الفني في منتصف الستينات وابتعدت عن الأضواء تماما حتى وافتها المنية في عام 2002.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

منذ 3 أيام

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ 4 أيام

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

منذ 5 أيام

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

الآن

من هو الإرهابى «أبو عنقة» مخطط هجوم «الساحة» بالعريش؟

شاهد.. أول تعليق لبطلة كليب «بص أمك»

بالصور.. تعرف على أشهر سيارة مرسيدس لـ«هتلر»

بالصور.. وليد توفيق فى كواليس تصوير كليب «عاشق أنا»

الأكثر قراءة

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

التفاصيل الكاملة لزيارة مدون إسرائيلي جامع عمرو بن العاص في مصر

فيديوجراف.. « أزمة بص أمك ورحيل إكرامي» أبرز 5 أخبار اليوم

ألبومات الصور

ضبط طن من المواد الخام الفاسدة داخل مصنع للحلويات فى البساتين (صور)

بالصور.. مديرو إدارات التعليم بالغربية يتابعون سير عملية الامتحانات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب «صور»

رئيس جامعة المنيا يفتتح 3 معارض فنية

نجم الساعة

بوتين.. بطل ألعاب القوى السياسية الذي يتلاعب بخصومه

الأكثر قراءة

بالصور.. حقيقة زواج أحمد عز ومنة شلبى

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

التفاصيل الكاملة لزيارة مدون إسرائيلي جامع عمرو بن العاص في مصر

فيديوجراف.. « أزمة بص أمك ورحيل إكرامي» أبرز 5 أخبار اليوم

منوعات

فيديوجراف.. « أزمة بص أمك ورحيل إكرامي» أبرز 5 أخبار اليوم

بالصور| حكاية عم علام.. بائع فول بدرجة شاعر ويعشق نادى الزمالك

إزاى تنتصر على الشيطان وتدخل تستحمى؟

المثقف

الأحد.. افتتاح معرض «حيطان» بمركز سعد زغلول الثقافى

ولاد الكار

«الصحفيين»: النيابة أخلت سبيل عمرو بدر بعد التحقيق معه

الأبراج اليوم

لو لقيت «مصباح علاء الدين».. تعرف على أول طلب من برجك

الصحة

قريبا.. تطبيق تعارف جديد يستخدم الجينات لقياس التوافق الجنسى

الدستور على فيسبوك
ads