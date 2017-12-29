فى 8 خطوات.. إزاي تخسرى وزنك من غير ريجيم

تسعى الكثير من النساء إلى الوصول إلى الرشاقة والجسم المثالي، وفي سبيل ذلك يلجأن أحيانا إلى عمليات شفط الدهون، أو اتباع حمية غذائية قاسية لإنقاص الوزن.



خبيرة التنويم الإيحائي، سو بيكهام ومخترعة نظام التخسيس في 12 أسبوع، شرحت لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية 8 نقاط، يجب على كل امرأة تريد إنقاص وزنها أن تعرفها:



1- يعرفون أن الحمية الغذائية لن تكون فعالة على المدى البعيد، وأن 85% من الذين يخسرون وزنهم من خلال حمية غذائية يستعيدوا وزنهم مرة أخرى، حتى أن الريجيم أثبت أنه إحدى الوسائل الغير مجدية على الإطلاق لخسارة دائمة للوزن.. الرشيقات لا يتبعون حمية غذائية‘ فإذا أردت أن تخسري الوزن عليك أن تتبعي أسلوب حياة مختلف.



2- يتناولون الطعام بشكل حدسي: فهم يعرفون بالفطرة والحدس ما يجب أن يأكلونه والكمية المناسبة والأطعمة التي يجب أن يتجنبونها بقدر الإمكان.



3- لا يأخذون بنصائح الآخرين في الأكل: الريجيم وسيلة تجعلك تشعر بأنك غير قادر بمفردك على تنظيم أكلك، خذ المسئولية بالكامل عن نظام أكلك، وبدلا من أن تحسب عدد السعرات الحرارية التي تتناولها ركز على الأكل الصحي الذي يمد جسمك بكل الفيتامينات.



4- يأكلون حتى الشبع: الريجيم يجعلك تركز أكثر في الأكلات التي تحرم منها، إذا كنت ترغبين في أن تصبحي رشيقة عليك أن تنقلي تركيزك من إنقاص الوزن إلى الأكل الصحي الذي يجدد من نشاطك وطاقتك.. قبل أن تأكلي اسألي نفسك هل أنت بالفعل جائعة؟ كل حتى تشعر بأنك لست جائعا ولا تأكل من أجل المتعة والتسلية فقط.



5- يأكلون كل ما يرغبون به وفي الوقت الذي يحلو لهم: لا يحرمون أنفسهن من أي أكل يحبونه وليس لديهن لستة للأكلات المحرمة.



6- يستمعون إلى أجسادهن: ويسألون أنفسهن إذا كان ما يأكلونه سيفيد أجسامهن أم لا.. هل هذا النوع من الطعام سيجعلهن نشيطات أم كسالى.



7- يقبلون أجسامهم كما هي: الرشيقات لا يرفضن أجسادهن حتى عندما يكتسبن وزنا زائدا.. القبول شرطا رئيسيا للحصول على جسم نحيف.



8- لا يقفن على الميزان: ليس لديهن هاجس أرقام الميزان.. ملابسهن تناسبهن، ويشعرن بالرضا وهذا أهم شيء لديهن.. قياس الوزن قد يكون له تأثير نفسي سيء ويعطل إنقاص الوزن لأنه يعطي أرقاما مختلفة.