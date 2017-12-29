سيدات فوق الـ100 عام يقدمن نصائح لفتيات العشرينيات

«أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة»، مثل شائع، وتجارب الحياة تعلمنا أن من يسبقوننا في العمر يفوقننا في الخبرة.. موقع «ديلي ميل» البريطاني شارك فيديو لسيدات مسندات تخطين المئة عام من عمرهن، المعمرات قدمن للفتيات خبرتهم في الحياة والحكمة اللائي اكتسبوها مع التقدم في العمر.



فرانسيس فريدمان، ستكون 103 سنة في 26 سبتمبر في السنة القادمة، قالت إن أفضل نصيحة يمكن أن تعطيها لنساء في العشرينات من عمرهن هي: «أنت ما أنت عليه.. هذا كل شئ.. أي أن تقبل نفسها كما هي وتحب نفسها كما هي.. وأن الناس يجب أن يعتمدوا على أنفسهم فيما يخص التسلية والسعادة، لا أحد يمكن أن يدخل السعادة إلى قلبك» وتضيف: «عندما كنت طفلة صغيرة لم يكن لدينا الراديو حتى الآن، لذلك كنت وسيلة الترفيه الوحيدة لوالدي بعد أن ينتهي من عمله».



امرأة أخرى تبلغ 107 عاما، قالت إنه ليس من السهل أن تكون سعيدا طوال الوقت ولكنك تحاول، مشيرة إلى أن محاولة إسعاد النفس شيء مهم جدا في الحياة.



امرأة أخرى على أعتاب الـ101 سنة من عمرها، قالت إن سر طول العمر التمتع بالحياة ومباهجها قائلة: «انتبه للسياسة لكن تمتع بالحياة، وأقول لمن هم في العشرينات من العمر، جربوا أشياء كثيرة وادخلوا في عدة اختبارات، خذوا المخاطرة لأنكم عندما تتقدمون في العمر سوف تتجبنون فعل ذلك»، مضيفة أنه من المهم جدا أن يتبع الشباب للحياة السياسية ويختاروا من سيعطون أصواتهم.



بينما قالت أخرى، لا تجعل شخص أيا كان يهزمك، قف على قدميك مجددا وفكر في حياتك، افعل كل شيء يجعلك أقوى، عيب عليك ألا تفعل ذلك فأنا لم أستسلم أبدا، مضيفة: «لا تفكر أنك كبرت في السن مهما تقدم بك العمر، لا تقل أنا سني يعوقني عن فعل ذلك‘ إذا رددت ذلك على نفسك ستكون إنسانا فاشلا خاسرا في الحياة».