القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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07:18 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب
04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
12:43 ص

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته
12:32 ص

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم
09:17 م

تأخر إقلاع طائرة تونسية 90 دقيقة في مطار القاهرة
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
03:47 م

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»
03:22 م

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام
02:36 م

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة
02:25 م

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»
11:22 ص

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات
النفسية إيه؟
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:43 ص

كيف تتجنبين الانفصال عن شريك حياتك فى العام الجديد؟

كيف تتجنبين الانفصال
نيفين هنري
dostor.org/2005176

تقول المحامية المختصة بالأحوال الشخصية جاين كير، في مقالة لها بجريدة «ديلي ميل» البريطانية، إن وقت الكريسماس يكون سبب في تفكير العديد من الزوجات في طلب الانفصال، خاصة اللائي يعانين من إهمال الزوج وانشغاله طوال اليوم خارج المنزل، لكن على الجانب الآخر بعضهن يعانين من خنقة الزوج والتركيز على كل أفعالهن فتنشأ المشاكل والخلافات.

وبعضهن يتلقي اتصالات هاتفية تخبرهن أن أزواجهن لديهم علاقات مع نساء أخريات، أما البعض الآخر فيستوعب حقيقة أنهم يأخذون نصيب الأسد في المسئوليات الزوجية، ولذلك يقررن في نهاية السنة أنهن مستعدات لتغيير حياتهم والبعد عن زواج لم يعد مناسبا لهن.

المحامية التي قضت 28 عاما في التعامل مع الخلافات الزوجية من الناحية القانونية، قالت إن أفضل حل لإنقاذ زواج على وشك أن ينهار أن يحسم الزوجين كل الأمور المالية والنقاط العالقة بينهما، قبل أن يأخذا الإجراءات الفعلية للطلاق، وأن يتعهدا لمرة أخيرة أن يحاولا إصلاح ما بينهما، ووصفت فكرة حل الخلافات المادية والتعهد لآخر مرة بأنها تنجح في كثير من الأحيان في منع وقوع الطلاق.

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