كيف تتجنبين الانفصال عن شريك حياتك فى العام الجديد؟

تقول المحامية المختصة بالأحوال الشخصية جاين كير، في مقالة لها بجريدة «ديلي ميل» البريطانية، إن وقت الكريسماس يكون سبب في تفكير العديد من الزوجات في طلب الانفصال، خاصة اللائي يعانين من إهمال الزوج وانشغاله طوال اليوم خارج المنزل، لكن على الجانب الآخر بعضهن يعانين من خنقة الزوج والتركيز على كل أفعالهن فتنشأ المشاكل والخلافات.



وبعضهن يتلقي اتصالات هاتفية تخبرهن أن أزواجهن لديهم علاقات مع نساء أخريات، أما البعض الآخر فيستوعب حقيقة أنهم يأخذون نصيب الأسد في المسئوليات الزوجية، ولذلك يقررن في نهاية السنة أنهن مستعدات لتغيير حياتهم والبعد عن زواج لم يعد مناسبا لهن.



المحامية التي قضت 28 عاما في التعامل مع الخلافات الزوجية من الناحية القانونية، قالت إن أفضل حل لإنقاذ زواج على وشك أن ينهار أن يحسم الزوجين كل الأمور المالية والنقاط العالقة بينهما، قبل أن يأخذا الإجراءات الفعلية للطلاق، وأن يتعهدا لمرة أخيرة أن يحاولا إصلاح ما بينهما، ووصفت فكرة حل الخلافات المادية والتعهد لآخر مرة بأنها تنجح في كثير من الأحيان في منع وقوع الطلاق.