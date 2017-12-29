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الصحة
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:45 ص

7 أكلات تزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

7 أكلات تزيد الرغبة
نيفين هنري
dostor.org/2005172

الرجال والنساء على حد سواء، يمكن أن يقعوا ضحية للبرود الجنسي في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن استعادة الرغبة من خلال تغيير نظام الأكل وأسلوب الحياة، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لسوء الحظ، بعض الأدوية مثل المواد الأفيونية، المضادة للذهان، وعلاجات السرطان وحاصرات بيتا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الرغبة الجنسية، وكذلك بعض المشاكل الصحية بما في ذلك الاكتئاب والهرمونات المتقلبة والتهاب المفاصل والشيخوخة.

ومع ذلك، يمكن لبعض التغييرات أن تعيد إليك الرغبة، خبيرة التغذية سارة فلاور، قدمت نصائحها من أجل استعادة الحياة الجنسية، وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها.

الأكلات التي تزيد من الرغبة الجنسية:
1- التوت البري: لأنه يزيد هرمون التستوستيرون عند النساء والرجال لذلك فهو منشط جنسي قوي ويحفز الرغبة الجنسية في كل من الرجال والنساء.. كما أنه يحسن القدرة على التحمل بشكل عام، والمزاج.

2- الأفوكادو: يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك الذي يساعد على استقلاب البروتين، وبالتالي يتيح لك المزيد من الطاقة.. تحتوي الأفوكادو أيضا على فيتامين B6، وهو عنصر غذائي يزيد من إنتاج هرمون الذكور، والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم الغدة الدرقية للمرأة، وهما عنصران يساعدان على الوصول للمتعة الجنسية.

3- لقاح النحل: ليس فقط لقاح منشط جنسي، لكنه يعطي ثقة بالنفس وطاقة مستدامة، ويزيد من التحمل الخاص بك، ويخفف من التوتر، ويعزز من الجهاز المناعي.. كما أن له تأثير كبير على عدد الحيوانات المنوية ويزيد الخصوبة.

4- الكرفس ليس محفز جنسي قوي، لكن أثبتت الدراسات أنه يزيد من الفرمون في عرق الرجل، مما يجعله أكثر جاذبية للنساء.

5- الثوم الخام: يعتقد الثوم الخام بأنه يثير الرغبة الجنسية الخاصة بك.. الثوم يحتوي على الأليسين، الذي يعتقد أنه يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.. وتظهر نتائج الثوم بعد شهر تقريبا.

6- البطاطا الحلوة: غنية بالبوتاسيوم، وهو المعدن المعروف لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهي الحالة التي تتطور إلى ضعف في الانتصاب.. البطاطا الحلوة غنية أيضا بالبيتا كاروتين، لذلك توفر للجسم فيتامين (أ)، مما يساعد على تعزيز الخصوبة.

7- الشوكولاتة الداكنة: فضلا عن زيادة تدفق الدم، الشوكولاتة الداكنة تزيد من الهرمونات المسئولة عن تحسين المزاج مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساعد على خفض مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء.. هذين السببين فقط، جعلا الشوكولاتة الداكنة مرافقة مثالية لليالي هادئة.

أما الأشياء التي يجب تجنبها لأنها تقلل من الرغبة الجنسية فكانت الجبن، السكريات، شرب القهوة والنعناع، التوتر، التدخين، حبوب منع الحمل.

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