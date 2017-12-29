القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الصحة
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:47 ص

احذر.. 10 أعراض صحية لا تهملها

احذر.. 10 أعراض صحية
نيفين هنري
dostor.org/2005171

يشعر معظمنا بأعراض صحية ويهملها مقنعا نفسه بأنها ستختفي مع الوقت، مثل (السعال والعطس والصداع وألم الأمعاء)، غالبا ما يكون بسبب نزلة برد، وبالرغم من أن هذه الأعراض في الغالب تكون سببها مرض خفيف أو عارض صحي بسيط، إلا أنها من الممكن أن تكون مؤشرا لمرض خطير.

لا أحد يحب زيارة الطبيب، ولكن أحيانا الضرورة تستدعي ذلك.. الدكتورة سارة بروير قدمت 10 أعراض في مقالة لها بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية يجب أن ننتبه لها ولا نهملها:

1- فقدان الوزن بدون سبب واضح: إذا فقدت 5% من وزنك خلال ستة أشهر وكنت لا تتبع حمية غذائية فقد حان الوقت للكشف الطبي لأنه في الغالب مؤشر لمرض واعتلال.

2- سماكة غير طبيعية أو ظهور ورم في أي مكان بالجسم: عادة ننتبه لبعض الأماكن في أجسادنا أكثر من أماكن أخرى، فمثلا المرأة تذهب للكشف إذا ما ظهرت كتلة في الثدي ولكنها تهملها إذا ظهرت في مكان آخر.

3- ألم في الصدر: يمكن أن يكون مؤشر لأزمة قلبية وهو من أكثر الأعراض خطورة، خاصة إذا كان مفاجئا، يجب الاتصال بالطبيب على الفور.

4- تغير في عادات دخول الحمام: الكثيرون يشعرون بالخجل من الإفصاح عن معلومات البراز الخاص بهم ولكنها معلومة مهمة لأن تغير البراز قد يشير إلى وجود سرطان في الأمعاء.

5- فقدان الدم بأي وسيلة: مثل أن تجد دم في القيء أو في البلغم أو إذا كان هناك نزيف بعد ممارسة الجماع.

6- الشعور بالامتلاء أو صعوبة في البلع: على الرغم من أن الصعوبة في البلع قد تكون بسبب الأنفلونزا، إلا أن العرض قد يكون مؤشر لوجود مرض في البلعوم والحلق، كما أن الشعور بالامتلاء دائما قد يؤشر لوجود سرطان في الأمعاء.

7- ضيق في التنفس أو السعال بشكل دائم: يمكن أن يكون مرض في الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب مزمن في الشعب الهوائية.

8- ألم متكرر: إذا استمر الألم لأكثر من 3 أسابيع خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الشعور بالتعب.

9- أي مرض جلدي لم يتحسن في خلال 3 أسابيع.

10- ألم في الحلق أو صوت مبحبوح: إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع.

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