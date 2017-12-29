القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:48 ص

قريبا.. تطبيق تعارف جديد يستخدم الجينات لقياس التوافق الجنسى

قريبا.. تطبيق تعارف
نيفين هنري
dostor.org/2005167

تمكن العلماء من اختراع تطبيق جديد للتعارف والمواعدة يقيس نسبة التوافق والكيمياء الجنسية بين الطرفين، قبل أن يلتقيا، وبالتالي يحمي من التجارب العاطفية الفاشلة.

وقد حدد التطبيق القائم على علم الوراثة المسمى «Pheramor» قياس وتحليل 11 جين يرتبط بالفرمونات المسئولة عن التوافق والانجذاب الجنسي، وبالتالي يمكنه أن يعرف إذا كان الشخصان متوافقان من الناحية الجنسية أم لا.

ويقول الخبراء إن هذه المعلومات يمكن أن تكشف عن الفروق في الجهاز المناعي بين الطرفين، وكل ما عليك فعله هو أخذ مسحة من خدك.

المستخدمون سوف يأخذون مسحة من الخد من أجل عزل الجينات الرئيسية التي ترتبط بالفيرومونات لدينا.

الفيرومونات هي إشارات كيميائية تفرز سوائل جسدية مثل العرق وتؤثر على سلوك الجنس الآخر - بما في ذلك إثارة الاهتمام الجنسي.

ومن ثم يتم الجمع بين البيانات من المسحة مع السمات الشخصية من الملف الشخصي في البروفايل على موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول بريتاني باريتو، الحاصل على شهادة الدكتوراة في علم الوراثة في كلية بايلور للطب، لهيوستن كرونيكل: «عندما نشم الفيرومونات، هذه الرائحة في الواقع هو مدى مقارنة الجهاز المناعي لشخص ما بنا.. وعلى أساس الرائحة نقارن مدى ملائمة هذا الشخص للتزاوج»، موضحا أن الحب من أول نظرة ما هو إلا عن طريق تأثير الفرمونات.

التطبيق الجديد سيبدأ العمل فبراير القادم ويأمل المصممين أن يجذب في البداية 3 آلاف شخص.

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قريبا.. تطبيق تعارف جديد يستخدم الجينات لقياس التوافق الجنسى

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