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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:06 م

بوتين.. بطل ألعاب القوى السياسية الذي يتلاعب بخصومه

بوتين
بوتين
dostor.org/2005106

فيونا هيل، مستشارة الشئون الأوروبية والروسية فى مجلس الأمن القومى، نشرت كتابًا عن الملامح النفسية لشخصية الرئيس الروسى بوتين، من حوالى ٥٠٠ صفحة، رصدت فيه عدة صفات منها: «الخطير، القوى، صاحب الكاريزما، المحب للمغامرة والفضول والمعرفة والاندفاع والقوة والمرح».

وقالت «هيل» عن الرئيس الروسى، إنه ضابط استخبارات محب للحياة، لاعب جودو وسباح ماهر وفارس ويمارس التزحلق على الجليد، ويذهب إلى «الجيم» بشكل يومى، أى أنه شخص ملىء بالحيوية والطاقة، سريع الحركة، وأيضًا سريع القرار، قوى فى رد الفعل، وأحيانًا بشكل غير متوقع يفاجئ العالم بقرارات وخطاب مختلف عن البروتوكول، لكنه استطاع أن يعيد هيبة روسيا كقوة عظمى ولاعب فاعل، ويعيد التواجد والتحالف مع الشرق الأوسط وخصوصًا مصر.

بوتين يفكر خارج الصندوق، لا أحد يتوقع ما يدور فى ذهنه، يهوى الألعاب النفسية، كالتلاعب بخصومه والتخلص منهم، ولديه حس فكاهى عالٍ، فوجدناه يسخر من زعماء عدة دول، ويداعب الرياضيين ويغنى فى بعض المناسبات.

رغم كل هذه الحيوية، إلا أنه يستطيع التحكم فى ملامح وجهه، بحيث لا يبدو عليه أى مشاعر. اكتسب هذا الشىء من عمله فى المخابرات، فهو شخصية ذات نمط مختلف عن بقية زعماء روسيا، ودائمًا ما يثير حوله «بروباجندا».

البعض قارن بينه وبين ترامب، لكن يبدو أن بوتين أكثر نضجًا سياسيًا، وأكثر خبرة وأقل حدة من ترامب القوى المتسرع.

بوتين يستطيع السيطرة على أعصابه أكثر، لكن المشترك بينهما، القدرة على الحصول على أكبر قدر من المكاسب والمصالح أمام من يفاوضونهما.

بوتين له ميزة أنه استطاع أن يسترجع مكانة بلده وقوتها العسكرية والصناعية والاقتصادية وحتى الرياضية. فكأس العالم لكرة القدم أكثر لعبة جماهيرية سوف تقام على أرض روسيا العام المقبل.
من عيوبه أنه فى بعض الأحيان يكون عنيفًا وشرسًا جدًا مع خصومه، بجانب عدم قبوله النقد بسهولة.

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