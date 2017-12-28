القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:02 م

اضطراب المزاج الدورى.. مفيش حاجة على حالها

اضطراب المزاج الدورى..
dostor.org/2005101

هو تقلبات مزاجية تتنقل بين الصعود والهبوط بشكل ملاحظ، فتمر على المصاب أوقات يشعر خلالها بأنه فى قمة السعادة، إلا أنه قد تتبعها أخرى يشعر خلالها بالحزن الشديد، وبين هذه التقلبات يكون مزاج المصاب مستقرًا.

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