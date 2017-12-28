اضطراب المزاج الدورى.. مفيش حاجة على حالها
هو تقلبات مزاجية تتنقل بين الصعود والهبوط بشكل ملاحظ، فتمر على المصاب أوقات يشعر خلالها بأنه فى قمة السعادة، إلا أنه قد تتبعها أخرى يشعر خلالها بالحزن الشديد، وبين هذه التقلبات يكون مزاج المصاب مستقرًا.
هو تقلبات مزاجية تتنقل بين الصعود والهبوط بشكل ملاحظ، فتمر على المصاب أوقات يشعر خلالها بأنه فى قمة السعادة، إلا أنه قد تتبعها أخرى يشعر خلالها بالحزن الشديد، وبين هذه التقلبات يكون مزاج المصاب مستقرًا.
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