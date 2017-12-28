القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:55 م

إسلام طارق: لم أوقّع للأهلى.. ومفاوضات الزمالك توقفت

إسلام طارق
إسلام طارق
dostor.org/2005096

حارس مرمى طنطا اعتبر الجلوس على دكة القطبين «مش عيب»

قدم مستوى مميزًا فى الموسم الحالى ونضج بشكل كبير، ليثبِّت خطاه فى طريق الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى قبل نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، ويلاقى دعم الكثيرين لحقه فى الحصول على فرصته بانضمامه لأحد أندية القمة فى «ميركاتو الشتاء». هو إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا، أفضل حراس الدورى هذا العام، الذى التقته «الدستور» فى حوار، كشف فيه عن تفاصيل مفاوضات الزمالك والأهلى، بالإضافة إلى رؤيته لفرصته فى الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، بجانب العروض الخارجية التى تلقاها.

■ بداية.. هل أنت من ناشئى طنطا؟
- لا.. لعبت لطنطا منذ موسمين فقط، وقبلها كنت فى صفوف النصر سنوات طويلة، قبل أن يتعاقد معى «أبناء السيد البدوى»، والموسم الجارى هو الثانى لى معهم.
■ مستواك نضج من الموسم الماضى.. ما السبب؟
- بالتأكيد كثرة المشاركة وضغط المباريات كانا فى صالحى وسبب ارتفاع مستواى بشكل كبير، إلى جانب اكتساب الخبرات، ولا أنسى دور خالد عيد المدير الفنى لفريق طنطا معى وتحفيزه لى باستمرار.
■ هل صحيح أنك وقعت للأهلى؟
- لا.. لم أوقع للأهلى، وكل ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح، ولا توجد مفاوضات من قبل الإدارة الحمراء معى من الأساس.
■ ماذا عن مفاوضات الزمالك؟
- مفاوضات الزمالك كانت فى الموسم الماضى، لكن الأمور لم تكتمل، وتمسك مسئولو طنطا ببقائى، لكن الموسم الجارى لا توجد مفاوضات بشكل رسمى، وكل ما يثار عن ذلك أسمعه عن طريق الإعلام فقط.
■ هل سترفض الجلوس على الدكة لو انضممت للزمالك أو الأهلى؟
- لا، أرغب طبعًا فى المشاركة فى التشكيلة الأساسية لأننى لم ألعب للأهلى أو للزمالك لأكون ضيف شرف، لكن الجلوس على الدكة أمر عادى لأنك تلعب لأحد أكبر وأهم الأندية فى مصر، لوجود حارسين من العيار الثقيل فى الناديين وهما أحمد الشناوى وشريف إكرامى.
■ فى رأيك.. ما فرص انضمامك للمنتخب؟
- أعلم أن فرص انضمامى للمنتخب صعبة للغاية، لأن الحراس يكونون من الأهلى أو الزمالك، لكننى سأتمسك بالأمل للنهاية وسأبذل قصارى جهدى، لمواصلة أدائى الطيب مع طنطا.
■ هل هناك عروض خارجية لك حاليًا؟
- كان هناك عرض من السودان بداية الموسم الجارى، وفى الوقت ذاته تحدث معى أحد الوسطاء خلال الفترة الأخيرة وأبلغنى بعرض من السعودية.
■ متى ينتهى عقدك مع طنطا؟
- عقدى ما زال مستمرًا مع طنطا لـ٣ مواسم مقبلة.
■ ماذا عن الكرة التى أخطأت فيها بمباراة الإنتاج الحربى الأخيرة؟
- الحقيقة أن الكرة خطأ لصالحى بعد دفع لؤى وائل، مدافع الإنتاج، لى داخل منطقة الـ٦ ياردة وإعاقتى عن الإمساك بالكرة، لكن الحكم لم يحتسبها خطأ وسكنت الشباك، وإذا أخطأت لن أخجل وسأعترف، لكنى مظلوم فى تلك اللقطة.

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