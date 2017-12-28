القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:54 م

متعب يقترب من التعاون السعودى بديلًا عن مصطفى فتحى

متعب
متعب
أشرف إسماعيل - شيماء قمر محمد الدكر
dostor.org/2005094

اليوم.. الأهلى يسعى لمصالحة جمهوره أمام بتروجت.. والبدرى يهدد «المتخاذلين» ويحذّر جمعة

فتح مسئولو نادى التعاون السعودى خط مفاوضات مع عماد متعب، مهاجم فريق الأهلى، للحصول على خدماته بداية من يناير المقبل، بعدما أصبحت أيام اللاعب معدودة مع الفريق، بسبب رغبة حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، فى رحيله.
وعلمت «الدستور» من مصادر مقربة للاعب، أن عصام الحضرى، حارس مرمى التعاون، يلعب دور الوسيط بتزكية اللاعب لدى إدارة النادى السعودى، وأكد أهمية وجوده مع الفريق لما يمثله من خبرة وإضافة كبيرة، وقدرته على العطاء لفترة أطول، خاصة أنه لم يكن يشارك بشكل أساسى مع الأهلى.
وتدرس إدارة التعاون رحيل مصطفى فتحى، لاعب الفريق المعار من الزمالك، خلال يناير المقبل وقيد «متعب» بدلًا منه، خاصة أن الأول لم يثبت نفسه مع الفريق حتى الآن، على عكس المتوقع، ويرى مسئولو التعاون أن المقابل المادى الكبير المدفوع فى اللاعب لم يأتِ بثماره.
فى سياق آخر، يسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره فى آخر مبارياته خلال العام الجارى، عندما يلتقى بتروجت فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ١٦ للدورى الممتاز.
ويعانى الأهلى من تراجع نتائجه فى الفترة الأخيرة، فالفريق -الذى لم يفقد سوى نقطتين فى أول ٩ مباريات بالدورى وحقق ٨ انتصارات متتالية- فقد ٧ نقاط فى المباريات الأربع الأخيرة ولم يحقق خلالها سوى فوز واحد على سموحة، وتعادل مع طنطا ووادى دجلة وخسر أمام المقاصة.
وبعد أن سجل ٢٠ هدفًا ولم تهتز شباكه سوى ٤ مرات فى أول ٩ مباريات، لم يسجل سوى ٦ أهداف واهتزت شباكه ٦ مرات فى آخر ٤ مباريات، وبعد أن كان الجميع لا يشك فى احتفاظ الأهلى بلقبه كبطل للدورى، عادت نغمة «الدورى فى الملعب» تتردد بقوة.
من جانب آخر، استعاد الأهلى جهود رامى ربيعة بعد شفائه من الإصابة، واستمرار غياب جونيور أجاى لسفره إلى بلاده فى إجازة قصيرة، خاصة أن الفريق افتقد فى مباراة دجلة اللاعب الذى يخترق من العمق، وهو الدور الذى يقوم به أجاى ويغيب أيضًا مؤمن زكريا للإصابة.
ويدرك حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، أن صبر الإدارة والجماهير بدأ ينفد، ولا سبيل أمامه سوى الفوز اليوم، ثم الفوز على النصر، وعلى الزمالك فى ٨ يناير بمسابقة الدورى، وعلى المصرى فى مباراة السوبر، لكى يضمن البقاء فى منصبه، لذلك سيعيد النظر فى مشاركة اللاعبين الذين لم يؤدوا المطلوب منهم فى المباريات السابقة.
وعقد البدرى جلسة مصارحة مع نجوم الفريق قبل مواجهة بتروجت، من أجل الوقوف على أسباب تراجع النتائج، وتقديم تقرير فنى شامل إلى لجنة الكرة، وأكد خلالها صعوبة الموقف بعد تذبذب المستوى الفنى والنتائج.
وقال البدرى، إنه يتمنى أن تكون جلسة المصارحة دافعًا قبل دخول مرحلة المطبات الصعبة التى ستبدأ بمواجهة بتروجت، ثم الزمالك فى ٨ يناير المقبل، وبعدها بيوم السفر للإمارات والتدريب لمواجهة المصرى فى ١٢ يناير، ببطولة السوبر المصرى.
وشدد على ضرورة عدم النظر إلى الخلف لأن القادم صعب ويحتاج إلى تضافر الجهود لإسعاد الجماهير الحمراء فى بطولتين متتاليتين، واحدة منهما خاصة وهى الديربى أمام الزمالك الغريم التقليدى، ثم أمام المصرى فى السوبر المحلى، وقال: «الجماهير لن ترحمنا حال خسارة تلك المواجهتين».
وأعلن المدير الفنى، أنه لن يوافق على وجود أى لاعب متخاذل ومستهتر ولا يعلم قيمة النادى ومبادئه، ووجه اللوم إلى صالح جمعة خلال حديثه، وطالبه بضرورة مراعاة ظروف ومشاعر الجماهير، وأن تكون تصرفاته محسوبة، وأن يتعلم من اللاعبين الكبار عدم الدخول فى مشاكل وأزمات.
ووجه إنذارًا شديد اللهجة للاعبين، بأنه غير مسموح على الإطلاق فقدان أى نقاط جديدة خلال المباريات المقبلة، خصوصًا أن خسارة العديد من النقاط فى الدور الأول من الدوى حتى الآن أمر ترفضه جماهير النادى ولم تتعود عليه.

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