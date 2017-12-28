«كين».. سر هاري الذىي تفوق على ميسي ورونالدو



«فريق هارى كين».. هكذا وصف بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى الإنجليزى فريق توتنهام، عندما سُئل عن قدرة الفريق على المنافسة على لقب «البريميرليج»، فثارت ضده صحف «السبيرز»، وهاجت جماهيره فى العاصمة لندن، وهاجم الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفنى للفريق، جوارديولا، واتهمه بالجنون والغرور.

أسابيع قليلة مرت على حديث بيب، وردود خصومه، وصار الفارق بين الفريقين ٢١ نقطة، وصدقت رؤية جوارديولا، عندما وصف توتنهام بأنه فريق الرجل الواحد، فعندما يسجل كين ويتألق يظهر الفريق فى أبهى صوره، وعندما يغيب تحضر النتائج السيئة.

المشهد بدا واضحًا فى آخر ٤ جولات للدورى، فعندما سجل كين «هاتريك» أمام بيرنلى وساوثهامبتون، كان الفريق يعزف كرة قدم لا يلعبها فقط، وعندما غاب أمام ليستر وواتفورد والسيتى، غابت معه كل الأشياء الإيجابية.

هذا هو حال كرة القدم، فهناك فريق تكمن قوته فى عقلية وفلسفة مدربه، التى ترسخ مجهودات الجميع لخدمة المنظومة، ولا تشعر معه بوجود النجم الأوحد، بل يظهر جميع اللاعبين بصورة مؤثرة، وفى النهاية يحصد الفريق الألقاب، وفى المقابل، يعتمد آخرون على النجم الواحد، الذى يلمع ويبرز، ويبقى فريقه عادة دون ألقاب.

هذا المثال برز بقوة فى مصر، عندما صرح مانويل جوزيه، فى ولايته الأخيرة كمدير فنى للأهلى، والأحمر وقتها متأخرًا عن الزمالك، بفارق ٧ نقاط، فى نهاية الدور الأول، قائلًا فى أول ظهور إعلامى: «الزمالك فريق شيكابالا، إذا راقبه المدافعون.. سيغيب الزمالك».

بعدها، قرر التوأم حسام وإبراهيم مهاجمة جوزيه فى كل مكان، وأكدا أن الفريق لا يعتمد على فرد، وأن فى كلماته إنكارًا لدوريهما، لكن مع نهاية الدورى، انتصرت رؤية البرتغالى، عندما عرف المدربون كيف يراقبون شيكابالا، وأغلقوا معه حلول الأبيض.

عشاق الزمالك يعتبرون شيكابالا أسطورة الأبيض فى هذا الزمان، رغم أن رصيده من البطولات لا يقارب أقل لاعب من لاعبى الأهلى، لكنه على المستوى الفردى يقدم ما لا يقدمه غيره، وبالمثل يمكننا رؤية هارى كين فى توتنهام.

كين، اللاعب المنفرد، ينافس ليونيل ميسى بمهاراته وموهبته الجبارة، ويتفوق على كريستيانو رونالدو بقوته ونفوذه غير الطبيعى، ويتوج بهداف ٢٠١٧ بـ٥٦ هدفًا، قبل ميسى صاحب الـ٥٤ هدفًا، ورونالدو ذى الـ٥٣ هدفًا.

ورغم كون فريقه لا يمتلك أموال السيتى وتشيلسى، ولا يملك عظمة وتاريخ وجماهيرية ليفربول واليونايتد، إلا أن الرجل الأوحد بفضل غزارة أهدافه ومهاراته الخارقة، وضع فريقه فى السنوات الأخيرة بين الأربعة الكبار بشكل دائم، وأحرج زعماء وعمالقة أوروبا فى البطولة القارية. كين الذى يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم بـ١٨ هدفًا، متفوقًا على محمد صلاح صاحب الـ١٥ هدفًا، حقق أرقامًا إعجازية، جعلته على القمة، وأتت بالباقين خلفه، ونجح قبل أيام فى أن يصبح أول لاعب فى تاريخ «البريميرليج» يسجل ٣٩ هدفًا فى عام واحد، بعدما كان شيرار صاحب الرقم القياسى بـ٣٦ هدفًا.

الأهداف الغزيرة لـ«كين»، تشعرك أنك أمام لاعب كرة سلة، فهو يسجل الثلاثيات بشكل غير معقول، ويتفوق على كل النجوم، عبر تسجيل «الهاتريك» فى ٧ مناسبات مختلفة، فى موسم واحد فقط.

وبعيدًا عن أرقامه، فـ«هارى كين» هو المهاجم الأكثر اكتمالًا فى العالم، فهو يسدد عن قرب ومن بعيد، بيسراه مثل يمناه، برأسه كما قدمه، ويراوغ مثل أمهر صانع ألعاب فى العالم، ويجرى بسرعات تفوق أبرز جناح وأفضل ظهير طائر، ثم يهبط لاستلام الكرة من الخلف تارة، ويلتقطها من بين قلوب الدفاع تارة، ويجعل اللاعبين خلفه، بفضل ذكاء تحركاته، إنه يمتلك كل شىء له علاقة بمهاجم كرة القدم، لذا فهو حلم لأى مدرب يبحث عن مهاجمه المثالى.

