القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:41 م

غدا.. عمومية لـ «أطباء الشرقية» حول أزمة طبيب الزقازيق

طبيب الزقازيق
طبيب الزقازيق
ساره سعودى - سارة الوردانى هويدا سعيد - عائشة حسن
dostor.org/2005086

سالم: قدمنا مستندات لقاضى المعارضات تنفى واقعة الرشوة

أعلن الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء محافظة الشرقية، أن الجمعية العمومية الطارئة التى تم الإعلان عن انعقادها- اليوم الجمعة- لا تزال قائمة حتى بعد الإفراج عن طبيب العظام بمستشفى جامعة الزقازيق، محمود ناصر، فى واقعة طلبه من أحد المرضى سداد ٣٠٠ جنيه الفارق بين قيمة قرار العلاج على نفقة الدولة، وقيمة منظار طبى لازم للمريض بديلًا عن المعطل بالمستشفى.
وقال نقيب الأطباء، لـ«الدستور»، إنه نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، أصبح هناك فارق كبير بين قيمة القرار الوزارى بالعلاج على نفقة الدولة، والأسعار الفعلية، مشيرًا إلى أن إدارات المستشفيات كانت تلزم المرضى بدفع فارق الأسعار، أو تتكفل بسداده جمعية خيرية، أو يدفعه الطبيب على حسابه الخاصة.
وأضاف أن منظار قسم العظام فى المستشفى كان معطلًا منذ فترة طويلة، وتم تشكيل لجنة لتكهينه، مؤكدًا أن العمل يسير على هذا النحو فى جميع الأقسام دون مشكلات.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية تحركت بناءً على شكوى من المريض فى إطار دورها الرقابى المنوط بها لحماية حقوق المرضى، ولكن تم تقديم أمام قاضى المعارضات، ما ينفى واقعة الرشوة، ولذلك تم إخلاء سبيله.
من جهتها، أعلنت النقابة العامة للأطباء عقد مؤتمر صحفى، غدًا، لعرض قضية الطبيب.
وقال علاء عوض، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، إن جميع المستلزمات الطبية متوافرة داخل جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، من خلال مناقصة برلين الخاصة بشراء المجمع للمستلزمات الطبية.
وأضاف رئيس المؤسسة لـ«الدستور»، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد توريد المستلزمات الطبية الناقصة لمديريات الصحة بالمحافظات، لسد العجز داخل المستشفيات الحكومية، سواء كانت جامعية أو مستشفيات تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح أن المستشفيات ترسل لإدارة الطب العلاجى النواقص التى تحتاجها وتقوم الوزارة بتوفيرها فى الحال، لافتًا إلى أن وزير الصحة يسعى لتوفير الدواء والمستلزمات حرصًا على سلامة المريض المصرى.
ونفى محمد البهى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد حول وقف شركات المستلزمات الطبية، التوريد للمستشفيات الحكومية، موضحًا أن الغرفة وشركات المستلزمات الطبية لن تُعلق أنشطتها فى التعامل مع المستشفيات الحكومية، نظرًا لالتزام الشركات بتعاقدات سنوية ملزمة بالتوريد.
وقال البهى، لـ«الدستور»، إن ما يشاع عن وقف التوريد عار عن الصحة، لما له من جانب أخلاقى وإنسانى مرتبط بحياة المرضى، وضرورة دعم المستشفيات باحتياجاتها.
وأشار إلى أن الشركات تتعاقد بشكل سنوى مع المستشفيات، لافتًا إلى أنه فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، فإنه يتم ترحيل الديون إلى العام الذى يليه، ليتم تسديدها بشكل يؤمن حقوق الشركات.
من جهته، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى الشامل الذى تم إقراره الأسابيع الماضية بمجلس النواب نص على إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجيًا، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاؤه بالكامل بعد التأكد من دخول جميع المستشفيات تحت مظلة المنظومة الجديدة.

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