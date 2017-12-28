«أمن الدولة» تنتهى من التحقيق فى قضايا «حسم»

«السجون» تجدد منع الزيارات للمتورطين فى 6 قضايا إرهاب لمدة 3 أشهر



كشفت مصادر قضائية، عن أن نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام، انتهت من التحقيقات، فى القضيتين «٤٢٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا» والمعروفة بـ«حسم ٢» والمتهم فيها نحو ٧٠ إرهابيًا متورطًا فى الانضمام للجان الحراك المسلح التى أنشأها محمد كمال، و«٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا»، والمعروفة بـ«طلائع حسم» تمهيدًا لإحالتهم للقضاء العسكرى.

واعترف الإرهابيون، بأن الجماعة كوّنت خلايا عنقودية، تحت مسمى «الحراك المسلح» لتنفيذ عمليات استهداف لقوات الجيش والشرطة، تحت إشراف الإرهابى الهارب يحيى موسى، مشيرين إلى أنه تم اختيارهم من قبل المتوفى محمد كمال.

وأقروا، خلال الاعترافات، أنهم يعملون من خلال مجموعات، الأولـى «الدعم اللوجيستى»؛ والثانية «مجموعة الإعداد»؛ التى تعمل على الرصد وجمع المعلومات والتأصيل الشرعى للعمليات، لإقناع العناصر بتنفيذ العمليات الإرهابية.

وفى السياق، كشفت مصادر قضائية، عن تجديد قرار مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، بمنع الزيارة عن المتورطين فى ٦ قضايا إرهاب لمدة ٣ شهور أخرى حتى مارس المقبل.

وأوضحت المصادر، أن القرار بدأ منذ ٢٥ ديسمبر الجارى، حتى ٢٥ مارس المقبل، فى القضايا، «٨٣١ لسنة ٢٠١٦»، والمعروفة إعلاميًا بأجناد مصر، و«١٠٥٣ لسنة ٢٠١٦، كنيسة المحلة»، و«١٠٤٠ لسنة، الخاصة بتفجير الكنائس»، و«٧٩ لسنة ٢٠١٧، ولاية سيناء»، و«١٤٨ لسنة ٢٠١٧، ولاية الصعيد»، و«٣١٦ لسنة ٢٠١٧، الخاصة بالحراك المسلح للإخوان».

على الجانب الآخر، أوضحت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها حول عناصر «الإخوان» الإرهابية، الذين غادروا محل إقامتهم لمحافظات نائية.

وأوضحت المصادر، أن الأمن الوطنى يعمل حاليًا على التحرى عن جميع ملاك المزارع بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مزارع الوادى الجديد، والتى نزح إليها عدد كبير من قيادات الإخوان خلال الـ٤سنوات الماضية، هروبًا من مطاردة الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر، أن المعلومات الأمنية تؤكد أن عناصر الإخوان اشتروا المزارع لاستخدامها كأوكار لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات والمواد المستخدمة فى عمليات التصنيع، وتجهيز عبوات لاستخدامها فى ارتكاب الأعمال الإرهابية.

