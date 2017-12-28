القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
03:47 م

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»
03:22 م

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام
02:36 م

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة
02:25 م

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»
11:22 ص

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات
10:58 ص

تشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى حدائق القبة
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
حوادث
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:39 م

«أمن الدولة» تنتهى من التحقيق فى قضايا «حسم»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2005084

«السجون» تجدد منع الزيارات للمتورطين فى 6 قضايا إرهاب لمدة 3 أشهر

كشفت مصادر قضائية، عن أن نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام، انتهت من التحقيقات، فى القضيتين «٤٢٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا» والمعروفة بـ«حسم ٢» والمتهم فيها نحو ٧٠ إرهابيًا متورطًا فى الانضمام للجان الحراك المسلح التى أنشأها محمد كمال، و«٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا»، والمعروفة بـ«طلائع حسم» تمهيدًا لإحالتهم للقضاء العسكرى.
واعترف الإرهابيون، بأن الجماعة كوّنت خلايا عنقودية، تحت مسمى «الحراك المسلح» لتنفيذ عمليات استهداف لقوات الجيش والشرطة، تحت إشراف الإرهابى الهارب يحيى موسى، مشيرين إلى أنه تم اختيارهم من قبل المتوفى محمد كمال.
وأقروا، خلال الاعترافات، أنهم يعملون من خلال مجموعات، الأولـى «الدعم اللوجيستى»؛ والثانية «مجموعة الإعداد»؛ التى تعمل على الرصد وجمع المعلومات والتأصيل الشرعى للعمليات، لإقناع العناصر بتنفيذ العمليات الإرهابية.
وفى السياق، كشفت مصادر قضائية، عن تجديد قرار مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، بمنع الزيارة عن المتورطين فى ٦ قضايا إرهاب لمدة ٣ شهور أخرى حتى مارس المقبل.
وأوضحت المصادر، أن القرار بدأ منذ ٢٥ ديسمبر الجارى، حتى ٢٥ مارس المقبل، فى القضايا، «٨٣١ لسنة ٢٠١٦»، والمعروفة إعلاميًا بأجناد مصر، و«١٠٥٣ لسنة ٢٠١٦، كنيسة المحلة»، و«١٠٤٠ لسنة، الخاصة بتفجير الكنائس»، و«٧٩ لسنة ٢٠١٧، ولاية سيناء»، و«١٤٨ لسنة ٢٠١٧، ولاية الصعيد»، و«٣١٦ لسنة ٢٠١٧، الخاصة بالحراك المسلح للإخوان».
على الجانب الآخر، أوضحت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها حول عناصر «الإخوان» الإرهابية، الذين غادروا محل إقامتهم لمحافظات نائية.
وأوضحت المصادر، أن الأمن الوطنى يعمل حاليًا على التحرى عن جميع ملاك المزارع بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مزارع الوادى الجديد، والتى نزح إليها عدد كبير من قيادات الإخوان خلال الـ٤سنوات الماضية، هروبًا من مطاردة الأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر، أن المعلومات الأمنية تؤكد أن عناصر الإخوان اشتروا المزارع لاستخدامها كأوكار لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات والمواد المستخدمة فى عمليات التصنيع، وتجهيز عبوات لاستخدامها فى ارتكاب الأعمال الإرهابية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»

منذ حوالي 6 ساعات

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»

منذ حوالي 10 ساعة

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات

منذ حوالي 11 ساعة

تشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى حدائق القبة

الآن

«سنة أم 3 سنوات».. ما العقوبة التي تنتظر بطلة «بص أمك»؟

«بلومبرج»: إطلاق سراح أميرين سعوديين من «ريتز كارلتون»

بعد فوز المصري على طنطا.. أرقام تحدث لأول مرة في «الإيجبشن ليج»

«قرقاش» عن مظاهرات مشهد: فرصة لإيران لمراجعة مواقفها

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

ألبومات الصور

ضبط طن من المواد الخام الفاسدة داخل مصنع للحلويات فى البساتين (صور)

بالصور.. مديرو إدارات التعليم بالغربية يتابعون سير عملية الامتحانات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب «صور»

رئيس جامعة المنيا يفتتح 3 معارض فنية

نجم الساعة

بوتين.. بطل ألعاب القوى السياسية الذي يتلاعب بخصومه

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

منوعات

«مش كله ضحك».. 12 معلومة عن الجانب الآخر من حياة عبدالمنعم مدبولي (صور)

«ما تيجي نرقص».. مشاهير بيعشقوا الرقص

أبرزهم «كارديشيان».. فنانات يستقبلن ٢٠١٨ بالحمل

المثقف

وفاة أديبة إسرائيلية من أصول مصرية عارضت سياسة الكيان الصهيوني

ولاد الكار

مصدر ينفي رحيل شريف خالد المسؤول عن «الحياة وDRN»

الأبراج اليوم

لو لقيت «مصباح علاء الدين».. تعرف على أول طلب من برجك

الصحة

وزير الصحة: لا توجد دولة بلا نواقص في الدواء (حوار)

الدستور على فيسبوك
ads