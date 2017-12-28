اتحاد كتاب مصر يعقد اجتماعات جمعية عمومية في 9 أفرع بالمحافظات

يعقد اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور والشاعر الكبير علاء عبدالهادي، جمعية عمومية عادية في جميع أفرع الاتحاد التسع، في: (المنوفية، بني سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية، المنصورة، الغربية، الشرقية)، وذلك بعد تحويل اللجان الإدارية في الأفرع إلى نقابات فرعية.



وتناقش الجمعية إقرار الميزانية والحسابات الختامية بموازنة العام الجديد لكل نقابة فرعية، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها اتحاد الكتاب اجتماعات عمومية في الأفرع، كما يوفد الاتحاد عددا من أعضاء مجلس الإدارة لمراقبة جلسات الاجراءات لكل نقابة فرعية.



جدير بالذكر أن اتحاد كتاب مصر افتتح فرع مدينة بني سويف، كما افتتح مؤخرًا فرع مدينة المنوفية.