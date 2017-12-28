مصر تُصلي الجمعة في حلايب وتستكمل معركة تنمية «المثلث الجنوبي»

«صباح الخير يا مصر» يُذاع من المدينة بمشاركة وزير التعليم العالى.. وجمعة: «مصر ندتنا.. فلبينا»



وصل وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، إلى مدينة «حلايب» فى محافظة البحر الأحمر، وينقل التليفزيون المصرى اليوم شعائر صلاة الجمعة التى سيؤمها ويلقى خطبتها وزير الأوقاف، على الهواء مباشرة، من مسجد «التوبة» فى المدينة. ومن المقرر أيضًا أن يشارك «جمعة»، الذى يزور المحافظة على رأس قافلة دعوية، و«عبدالغفار»، فى برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى ستتم إذاعته من «حلايب».



وقال الوزير، لدى وصوله مطار مرسى علم: «مصر عظيمة وستظل رايتها مرفوعة عالية وخفاقة فى كل ربوع الوطن.. نحن فداء لمصر نفديها بكل عزيز، بالنفس والنفيس»، مضيفًا: «الوطن ينادينا وقد وجبت تلبية النداء لخدمة هذا الوطن، ولتحيا مصر عزيزة أبية مرفوعة القدر والهامة على مر العصور وسيرد الله - عز وجل - كيد المتربصين بها فى نحورهم بإذنه تعالى». فيما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن أنه سيتم بث برنامجين أحدهما تليفزيونى والآخر إذاعى، أسبوعيًا من حلايب وشلاتين.



برنامجان «تليفزيونى وإذاعى».. فيلم تسجيلى قريبًا.. وتعليمات لـ«طيبة» بلقاءات مع الأهالى

أعلن المهندس أمجد بليغ، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، عن وصول فريق من «ماسبيرو» مساء أمس الأول الأربعاء إلى مدينة «حلايب»، للانتهاء من التحضيرات الخاصة بنقل صلاة الجمعة، وبث برنامج «صباح الخير يا مصر» من هناك.



وقال مصدر مسئول فى «ماسبيرو»: «يوجد مبنى للإذاعة والتليفزيون فى (حلايب) بالفعل، يتم تطويره حاليًا، والعمل على إنشاء استديو جديد به، حيث سيتم استخدامه لبث برنامج مباشر من المدينة أسبوعيًا على شبكة (إذاعة البرنامج العام)»، لافتًا إلى أن هذا البرنامج سينقل عددًا من الندوات فى «حلايب وشلاتين» ومسجد «أبو الحسن الشاذلى».



وأضاف: «كما سيتم بث برنامج تليفزيونى من حلايب وشلاتين على شاشة القناة الثامنة (طيبة)، لتعريف المواطن بعادات وتقاليد وهموم ومشاكل أهالى تلك المنطقة، والتواصل مع باقى أبناء الوطن».



ومن المقرر أن يلتقى النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن «حلايب وشلاتين» بالقائمين على البرنامجين، فى حلايب، بعد الانتهاء من نقل صلاة الجمعة من المدينة، للوقوف على طريقة تنفيذ البرنامجين، إلى جانب عقد ندوة عن الانتماء الوطنى.



وقالت الإذاعية نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة: «سيتم بث برنامج إذاعى مباشر من حلايب وشلاتين، من خلال استديو جديد تم الانتهاء من بنائه وجارٍ تجهيزه من جانب قطاع الهندسة الإذاعية، والوضع ذاته بالنسبة لاستوديو البث التليفزيونى الذى يجرى تجهيزه أيضًا فى الوقت الحالى»، مشيرة إلى أن البرنامج التليفزيونى سيكون مُسجلًا لبعض الوقت لحين بدء العمل فى الاستديو.



وأشارت إلى وجود ٣ أسماء مقترحة للبرنامج، منها: «أهل مصر» و«صوت مصر الجنوبى» و«عمار يا مصر»، ولم يتم الاستقرار على أى منها حتى الآن، لافتة إلى أن قناة «طيبة» الخاصة بجنوب الصعيد تهتم بمشاكل المناطق الحدودية، وتتابع باستمرار مشروعات التنمية فى «الوادى الجديد وحلايب وشلاتين والنوبة».



وكشفت عن تكليف القائمين على القناة بتقديم فترات مفتوحة مع أهالى «حلايب وشلاتين» لبحث مشاكلهم، وذلك بتوجيهات من القيادة العليا، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام «حسين زين».



ونوهت إلى أنه لحين انتهاء كل التجهيزات، فإن الإذاعة المصرية ستتواصل مع أهالى «حلايب وشلاتين» من خلال نظام «المينى راديو»، الذى يعتمد على ضم الموجة الإذاعية لـ«حلايب» مع باقى إذاعات القطاع على مدار اليوم، بالتعاون مع «إذاعة البرنامج العام».



بدوره، قال خالد الشريف رئيس قناة «طيبة»، إنهم بصدد طرح فيلم تسجيلى قريبًا بعنوان «جنوب مصر إنجازات تتألق فى حلايب وشلاتين» للمخرج محمود الغنيمى، وتعليق صوتى سمر طه، لافتًا إلى وجود برنامجين بالفعل تتم إذاعتهما أسبوعيًا، وهما «درة الجنوب» وهو خاص بالتنمية والتخطيط للمشروعات الموجودة على أرض الوقع، ومتابعة إنشائها مثل مستشفى شلاتين، أما البرنامج الثانى فهو «الجنوب الذهبى» الذى يُذاع منذ ١٠ سنوات.



لجنة لتسوية مواقف التجنيد.. وافتتاح ميناء صيد وطريق ومطار

صدّق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الدفع بلجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب من أبناء مناطق «حلايب وشلاتين» و«أبورماد» و«وادى العلاقى» الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن الـ٣٠ عامًا، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم، وذلك استمرارًا للتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية.

ونجحت اللجنة التى باشرت أعمالها فى المدة من ٢٤ إلى ٢٨ ديسمبر الجارى فى تسوية العديد من المواقف التجنيدية، والرد على كل الاستفسارات الخاصة بأبناء تلك المناطق.



جدير بالذكر أن القوات المسلحة تدفع عددًا من اللجان بشكل سنوى ودورى للتيسير على المواطنين من أبناء المناطق الحدودية والنائية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.



فى سياق آخر، قال الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف فى البحر الأحمر، إن الوزارة قررت التبرع بإنشاء ١٠٠ منزل لأهالى «حلايب» وإقامة عدد من ندوات التوعية فى المنطقة ومسجد «أبوالحسن الشاذلى»، بالإضافة إلى تنظيم قوافل دعوية شهرية تضم عددًا كبيرًا من علماء المديرية.



بدوره، قال النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن «حلايب وشلاتين»، إن المدينتين ستشهدان تطورًا فى البنية التحتية والمشروعات القومية خلال الفترة المقبلة، والتى بدأت الدولة فى تنفيذ العديد منها، ومن بينها محطات مياه فى «شلاتين» بطاقة ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميًا، تُغذى المدينة والقرى التابعة.



وأضاف: «كما تم الانتهاء من المجزر الآلى، الذى سيتم افتتاحه خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة، إلى جانب ميناء الصيد فى شلاتين وطريق (برانيس- حلايب) بطول ٢٨٠ كيلومترًا».



وقال العميد محمد حسن رئيس مدينة «شلاتين»: «تم افتتاح العديد من المشروعات فى العام الحالى، منها محطات الكهرباء بطاقة ٧ ميجاوات، إلى جانب وحدات التوطين التى تجاوزت ١٠٠٠ وحدة سكنية، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى شلاتين المركزى»، مضيفًا: «جارٍ العمل على إنشاء مطار برانيس بعد تحويله إلى مطار مدنى».



من جهته، قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن الدولة وفرت ٣ مليارات جنيه، ضمن خطة تنمية مدن «حلايب» و«شلاتين» و«أبورماد»، والتى تتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات القومية.

وحسب المحافظ، فإن تلك الخطة تتضمن إنشاء مركز سياحى جنوب جزيرة «حلايب» على مساحة مليون متر، وافتتاح مستشفى شلاتين المركزى، وتخصيص ١٠٠ ألف فدان بمنطقة «حلايب»، إلى جانب اعتماد ٢٤ مليونًا لاستكمال مشروعات الاستثمار الزراعى والحيوانى.



وكشف عن انتهاء المحافظة من إنشاء وحدة طاقة شمسية بقدرة ٥ ميجاوات فى «شلاتين»، ووحدة فى مدينة «حلايب» بقدرة ٢ ميجاوات، ووحدة بقدرة ٢ ميجاوات فى «أبورماد».



موضحًا أنه: «جارٍ إنشاء مطار مدنى فى (برانيس) إلى جانب العديد من المشروعات الاقتصادية العالمية كإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط على مساحة ٥ ملايين متر بطاقة ٧١٢ ميجاوات ساعة».



وأضاف: «كما ستتم زراعة ١٠٠ ألف فدان باستخدام المياه المالحة، بالإضافة إلى مجمع السمك الرئيسى فى أبورماد، ومركز رئيسى للثروة الحيوانية على مساحة ٣ ملايين متر مربع، سيتم افتتاحه فى احتفالات العيد القومى».

