القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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اقتصاد
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:28 م

مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

مخزونات النفط الخام
وكالات
dostor.org/2005075

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر لتصل إلى 431.9 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 4.0 ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يوميا مع صعود معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 591 ألف برميل، وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.1 مليون برميل مخالفة توقعات المحللين لانخفاض قدره 584 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 807 آلاف برميل يوميا إلى 6.78 مليون برميل يوميا.

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