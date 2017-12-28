بالصور.. كواليس كليب «منتخب الساجدين» لـ أشرف بازيد

انتهى المنتج والملحن أشرف بازيد، من تصوير أغنية «منتخب الساجدين» التي نفذت خصيصا احتفالًا بتأهل المنتخب القومي لكأس العالم بروسيا ٢٠١٨ بمشاركة العديد من الفنانين.



الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي حسن باهي، وألحان أشرف بازيد، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وهندسة صوتية محمود عزت، وغناء مجموعة من الفنانين الشباب "إيثار علي، كومان بدوي، سمر الحسيني، أحمد العالم، ميرنا هشام النجار، أحمد مايكل، أشرف بازيد".



كما ضمت كواليس التصوير العديد من الأماكن السياحية داخل مصر لدعم وتنشيط السياحة مثل الأهرامات، وشرم الشيخ، والإسكندرية.



فى السياق ذاته، أكد "أشرف بازيد"، منتج العمل، أن اختيار الأماكن السياحية للظهور داخل الكليب حتى يراها العالم، مشيرًا إلى مشاركة عدد من السائحين بالغردقة تعبيرا عن حبهم لمصر وفرحتهم بمشاركة المنتخب في كأس العالم، موضحا أن الأغنية تحمل اسمين هما منتخب الساجدين وegypt never sleeps (مصر لا تنام أبدا)، وهذا يرجع إلى أن مصر من البلدان التي لا تنام أبدا لأنها منغمسة بالحياة دائما.



يذكر أنه من المقرر عرض الكليب مع بداية العام الجديد، والفيديو كليب من تصوير موني محمود وإخراج محمد محمود، وإنتاج شركة A.B ميوزيك ستوديو بروداكشن للإنتاج الفني.

