القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:25 م

شمس الكويتية تحتفل بالـ«كريسماس» في القاهرة

شمس الكويتية
شمس الكويتية
محمد قدري
dostor.org/2005069

تستعد النجمة شمس الكويتية لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الموافق الـ31 من ديسمبر الجاري، بفندق شيراتون القاهرة، بصحبة المطرب السوري سامو زين، بتواجد جماهيري كبير.

وستقدم "شمس" عددا كبيرا من أروع الأغاني التي طرحتها مؤخرًا من ألبومها الجديد "شقيت ثوبي"، والذي أصدرته مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتنوي المطربة الخليجية طرح أغنية باللهجة المصرية، ستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها في مصر والعالم العربي، كما أنها من المتوقع أن تظهر على الساحة الإعلامية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجمة الكويتية قد ظهرت مؤخرًا في أحد البرامج الترفيهية من خلال "SNL" بالعربي، وقد حصدت الحلقة ملايين المشاهدات عقب عرضها تلفزيونيًا.

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