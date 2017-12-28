من أين يأتي المدعو يوسف زيدان بكل هذه البجاحة والتناحة؟!.

أترك تفسير حركاته، تعبيرات وجهه، والطريقة التي يتحدث بها إلى أهل الاختصاص، علماء الهرمونات مثلًا. فلم أعتد أن أفتي فيما لا أعرف. ولاحظ أنه زعم ذات مرة، (في ٢٦ نوفمبر الماضي)، أن «الحور العين» من الممكن «ألا يكنّ من النساء فقط»، ولا أعرف إن كان قد تحدث، في سياق آخر، عن التفسيرات «الشاذة» لوظيفة «الغلمان المخلدين»، أم احتفظ بتلك التفسيرات في أحلامه وأمنياته؟!.

الخلل الهرموني المحتمل، قد يفسر الحالة، وقد يفك تعقيداتها أيضًا أطباء نفسيون، لو استبعدنا «نظرية المؤامرة» التي لا أتفق مع كثيرين يلجأون إليها دائمًا للرد على معلومات خاطئة، أكاذيب، تدليسات أو هلاوس، لم يعد هناك أدنى شك في أنه يغازل أو «يلاغي» بها الصهاينة، والتي كان أكثرها بشاعة، في تصوري، محاولاته المستمرة والمستميتة لغسل أياديهم من الدماء. بالشكل الذي جعل الصهاينة مدينين له بالكثير، وإنْ اكتفوا مؤقتًا بتوجيه الشكر إليه من وقت لآخر.

الشكر الذي وجهته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لـ«المذكور»، لم يكن الأول. إذ سبق أن وصفته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الإثنين ٢١ ديسمبر ٢٠١٥، بأنه «المفكر الذي يمنح المسجد الأقصى لإسرائيل». وامتدحه الصحفي الإسرائيلي «جاكي حوجي»، لأنه «لم يكتفِ بذلك، بل ذهب إلى تبرئة إسرائيل من مذبحة صابرا وشاتيلا، التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين في بيروت عام ١٩٨٢». ويكفي لإثبات أن ذلك الإسرائيلي «حمار»، إشادته بعدم مطالبة أحد بطرد زيدان من منصبه بجامعة الإسكندرية، فلو لم يكن حمارًا، لعرف أن المذكور مطرود من الجامعة منذ سنوات وسنوات.

على ذكر صبرا وشاتيلا، نشير إلى أن ذلك المتثاقف، زعم أن من قام بالمذبحتين «هم العرب أنفسهم»، الأمر الذي يجعلنا نقول إنه صهيوني أكثر من الصهاينة، لأنه ببساطة يزايد على لجنة التحقيق الإسرائيلية التي أدانت وأقرت بمسئولية كل من شارون، مناحم بيجن، إسحاق شامير، ورافائيل إيتان. ويزايد أيضًا على ما جاء في رواية رسمية إسرائيلية كتبها شيمون جولان، استند فيها إلى وثائق أتاحتها له إدارة التاريخ في الجيش الإسرائيلي!.

حواديت التاريخ المدوّنة في الكتب، تكون غالبًا «ظنيّة»، والفرق كبير بين الواقعة والحدوتة أو الحكاية، فالواقعة التاريخية ليست هي «الإخبار عنها» أو حكيها، بالضبط كما هو الفرق بين الحدث التاريخي و«الحديث عنه». وأي باحث في بداية طريقه، يعرف أن الواقعة حين يتم التعبير هنا بـ«خطاب»، فإن هذا الخطاب يخضع لشروط التأويل. وأن الرواية لا يتم الأخذ بها حين ينفرد أو يتفرّد بها مصدر (راوٍ) واحد، ولا يذكرها غيره من المعاصرين. ويعرف الباحث المبتدئ أيضًا أن رواية المعاصر الذي «لم يرَ ولم يشهد» تكون محل شك، وتأتي في مرتبة أدنى من رواية المعاصر الذي «رأى وشهد»، بينما لا يكون هناك مجال لهذه أو تلك لو ظهرت «وثيقة»، تتضمن رواية أطراف الواقعة أو الحدث.

الوثائق الإسرائيلية، قبل الأمريكية والبريطانية، لا تترك أي فرصة لعاقل أن يبرر أو ينكر العداء الإسرائيلي، الصهيوني، لمصر وللعرب عمومًا. غير أن المذكور فعلها، بل إنه امتلك جرأة وبجاحة يتحدث عن «خبث مقاصد بعض الإعلاميين الذين يضللون الرأي العام في مصر والدول العربية»، ويتهمهم بأنهم «لا يتورّعون عن التزييف الصريح من أجل لفت الأنظار إليهم، حتى لو دمروا بلادهم بأيديهم للحفاظ على مكاسبهم الشخصية وادعاء البطولة الكاذبة، المفضوحة». وما بين التنصيص من بيان ذكر أنه يرفعه لـ«الرئيس عبدالفتاح السيسي»، يستعديه فيه على صحفيين وإعلاميين صدرت عنهم ردود أفعال طبيعية وأقل من عادية.

قد يثير دهشتك (ولا أقول قرفك) أن تجده يدعونا إلى نبذ «ثقافة الكراهية» في التعامل مع الصهاينة، بينما تقطر كلماته كراهية وغلًا ضد منتقديه، كأن يصف الجرائد بـ«المأجورة»، ومقدمي البرامج بأنهم «يكذبون علانية بلا خجل». قبل أن يصف الجميع بأنهم «لا يعنيهم الصالح العام ما دام يتعارض مع مصلحتهم الشخصية». على أنك قد تشك في إصابته بـ«الفصام» حين تراه ينتقد من أرادوا منع ظهوره على الشاشة، ولا يتردد في استعداء من رفع إليه بيانه، أي الرئيس، لتكميم أفواه منتقديه «وإذا لم يتم إيقاف هذه المهزلة، وتوقيف هؤلاء الهازلين الكاذبين، فلن ترى بلادنا خيرًا، ولن نبني مستقبلًا للأجيال القادمة».

مرة جديدة يحاول إقحام الرئيس في هلاوسه، بعد ذلك التسجيل الصوتي المتداول، الذي يتطاول فيه على «الرئيس»، ويزعم «ولا أظنه صادقًا» أنه قال له، في حوار جرى بينهما، إن القضية الأساسية ليست الإخوان، وإنما «الصراع العربي الإسرائيلي»، الذي ادّعى زيدان أنه قال للرئيس بشأنه «إن إحنا اتلعب بينا إحنا واليهود في الموضوع ده.. واتطرحت المسألة غلط».. و«أنا ما أقدرش أقول للناس كده فجأة، فأنا حاعمل سنة كاملة فيها ٢٤ محاضرة غير الحاجات الـ.... عشان أمشي واحدة واحدة مع الناس». وسبق أن تناولت هذا التسجيل الصوتي، وما زلت أنتظر، أن يصدر بيان عن مؤسسة الرئاسة يوضّح، بالضبط، ما دار في ذلك الحوار أو اللقاء المزعوم الذي جمع السيد الرئيس بهذا الشخص، وما إذا كان هذا الحوار، قد جرى من الأساس أم لا؟!.

..وأخيرًا، صدق الدكتور عبدالله النجار، حين وصف هلاوس المذكور بأنها «غباء وجهل وعدم حياء»، وتستوجب أن يذهب ذلك المتثاقف إلى «مصحّة ويعالج». وبعد أن يتلقى العلاج، لا مانع من أن «نطبطب عليه»، ونحاول إفهامه الفرق بين الرأي والمعلومة وبين الاستنتاج و«الهرتلة».