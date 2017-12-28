القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
03:47 م

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»
03:22 م

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام
02:36 م

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة
02:25 م

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»
11:22 ص

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات
10:58 ص

تشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى حدائق القبة
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
عالم
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:15 م

«بلومبرج»: إطلاق سراح أميرين سعوديين من «ريتز كارلتون»

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
dostor.org/2005063

أفادت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية، اليوم الخميس، بإطلاق سراح أميرين من أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، المحتجزين على خلفية التورط في قضايا فساد منذ بداية نوفمبر الماضي.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع دون كشف هويته، تأكيده السماح للأمير مشعل بن عبدالله، أمير منطقة مكة سابقًا، والأمير فيصل بن عبدالله، بمغادرة فندق «ريتز كارلتون»، وهو مكان احتجاز الأمراء والمسئولين الموقوفين.

وأشارت الوكالة إلى أنَّ الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، مقربة من الملك الراحل عبدالله، نشرت على حسابها في «تويتر» صورًا للأميرين، وأعربت عن أفضل تمنياتها لهما، ورأت الوكالة في ذلك مؤشرًا على صحة الأنباء عن إخلاء سبيلهما.



اقرأ أيضًا
منذ يومين

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة

منذ يومين

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش

منذ 3 أيام

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

منذ 3 أيام

وزير النقل الروسى: فرص استئناف الرحلات الجوية لمصر هذا الشتاء ضئيلة

منذ 4 أيام

على خطى الرئيس الأمريكى.. دولة تنفذ قرار ترامب وتنقل سفارتها للقدس

منذ 4 أيام

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

الآن

«سنة أم 3 سنوات».. ما العقوبة التي تنتظر بطلة «بص أمك»؟

«بلومبرج»: إطلاق سراح أميرين سعوديين من «ريتز كارلتون»

بعد فوز المصري على طنطا.. أرقام تحدث لأول مرة في «الإيجبشن ليج»

«قرقاش» عن مظاهرات مشهد: فرصة لإيران لمراجعة مواقفها

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

ألبومات الصور

ضبط طن من المواد الخام الفاسدة داخل مصنع للحلويات فى البساتين (صور)

بالصور.. مديرو إدارات التعليم بالغربية يتابعون سير عملية الامتحانات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب «صور»

رئيس جامعة المنيا يفتتح 3 معارض فنية

نجم الساعة

بوتين.. بطل ألعاب القوى السياسية الذي يتلاعب بخصومه

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

منوعات

«مش كله ضحك».. 12 معلومة عن الجانب الآخر من حياة عبدالمنعم مدبولي (صور)

«ما تيجي نرقص».. مشاهير بيعشقوا الرقص

أبرزهم «كارديشيان».. فنانات يستقبلن ٢٠١٨ بالحمل

المثقف

وفاة أديبة إسرائيلية من أصول مصرية عارضت سياسة الكيان الصهيوني

ولاد الكار

مصدر ينفي رحيل شريف خالد المسؤول عن «الحياة وDRN»

الأبراج اليوم

لو لقيت «مصباح علاء الدين».. تعرف على أول طلب من برجك

الصحة

وزير الصحة: لا توجد دولة بلا نواقص في الدواء (حوار)

الدستور على فيسبوك
ads