«بلومبرج»: إطلاق سراح أميرين سعوديين من «ريتز كارلتون»

أفادت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية، اليوم الخميس، بإطلاق سراح أميرين من أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، المحتجزين على خلفية التورط في قضايا فساد منذ بداية نوفمبر الماضي.



ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع دون كشف هويته، تأكيده السماح للأمير مشعل بن عبدالله، أمير منطقة مكة سابقًا، والأمير فيصل بن عبدالله، بمغادرة فندق «ريتز كارلتون»، وهو مكان احتجاز الأمراء والمسئولين الموقوفين.



وأشارت الوكالة إلى أنَّ الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، مقربة من الملك الراحل عبدالله، نشرت على حسابها في «تويتر» صورًا للأميرين، وأعربت عن أفضل تمنياتها لهما، ورأت الوكالة في ذلك مؤشرًا على صحة الأنباء عن إخلاء سبيلهما.







