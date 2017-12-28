سيد قطب في «خواطر صيف»: أطلقوا الشواطئ عارية فهي تهدئة للشهوات

نُشر لسيد قطب مقال عام 1938 في جريدة الأهرام، بعنوان «خواطر صيف»، وصف فيه قطب من ينكر التعري على الشواطئ بـ«الموهومين» نظرًا لما يوصله إليه خيالهم، موضحًا أن الجسم العاري على «البلاج» ليس فيه أية فتنة لمن يراه ويشاهده.



وأشار قطب، في مقاله، إلى أنه وبصحبة الكثيرين ممن صادفهم لا تثير الأجساد العارية الموجودة على الشاطئ انتباههم، منكرًا على الذين يدعون إلى ستر الجسم أنهم يدعون إلى إثارة الفتنة النائمة وإيقاظ الشهوات الهادئة.



وأوضح أن صورة واحدة عارية مما يُنشر على صفحات المجلات والجرائد تفتن أكثر من الموجودات على الشاطئ، لأن الصورة المصغرة تثير الخيال ورغبة التطلع إلى ما وراءها.



واختتم مقاله قائلًا: «أطلقوا الشواطئ عارية لاعبة، أيها المصلحون الغيورون على الأخلاق، فذلك خير ضمان لتهدئة الشهوات الجامحة، وخير ضمان للأخلاق».