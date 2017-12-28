القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
03:47 م

9 يناير.. بدء محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»
03:22 م

النائب العام يوجه باستمرار تفتيش السجون والأقسام
02:36 م

إغلاق 46 صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة
02:25 م

شلل مرورى أعلى كوبرى استانلى بالإسكندرية بسبب «كرتونة»
11:22 ص

حفظ التحقيقات فى اتهام «قومسيونجى ذهب» بالنصب على 5 محلات مصوغات
10:58 ص

تشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى حدائق القبة
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
فن
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:05 م

«دكتور خشبة».. الشخصية التي لازمت عبد المنعم مدبولي

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
ايهاب مصطفي
dostor.org/2005055

في حياة عبد المنعم مدبولي، عدد من الشخصيات التي ظلت تلازم المشاهد، وهي التي صنعت مدبولي على مدار تاريخه الفني، ومهدت لترسيخه في العقول، من هذه الشخصيات «دكتور خشبة».

- دكتور خشبة في فيلم مطاردة غرامية:
ظهر عبد المنعم مدبولي في فيلم مطاردة غرامية مع فؤاد المهندس وشويكار، والذي يحكي عن منير ذلك الشاب الثري، والذي يعمل مراقبًا جويًا، يخدمه رجل غريب الأطوار لا هم له إلا السيطرة على ثروته، والذي يحاول بكل عزم أن يلهيه تمامًا عن حب منى التي تعشقه وتتمنى الزواج منه، فيجد منير نفسه واقعًا في حب 5 مضيفات ينتمين لجنسيات مختلفة، لكن المشكلة كذلك أن منير قد صار لديه ولعًا مرضيًا وغير طبيعيًا بالأحذية النسائية، وهو الولع الذي يتسرب إلى الطبيب النفسي عبد المنعم مدبولي الذي يحاول علاجه.

ـ أنا مش قصير أوزعة:
من أهم إفيهات الفيلم والتي لازالت تتردد حتى اليوم، هو مشهد علاج الطبيب النفسي "عبد المنعم مدبولي" لرجل قصير يعاني من مشاكل بسبب قصره، فيقول له الدكتور قل: "أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل"، ويرددها المريض فيقول له الدكتور: "شوف اديك طولت خمسة سنتي".

مشهد الدكتور مع فؤاد المهندس:
لاشك أن أهم المشاهد في "مطاردة غرامية" هو مشهد لقاء منير "فؤاد المهندس" مع الدكتور خشبة "عبد المنعم مدبولي"، والذي يفاجأ فيه الدكتور من كم المعجبين ويطلق الإفيه والذي يصنع حالة من الضحك لدى المشاهد كلما رأى الفيلم: "دكتورخشبة.. دكتور مين ده انت اللي دكتوووووور".

ـ خديني يا ماما:
في مشهد آخر يضطر منير والدكتور لتسلق إحدى العمارات ويدخلون شقة ويفاجأون بعروسين، يرميان السلام ويكملان طريقهما ناحية الباب الواحد تلو الآخر، لكن الزوج المندهش يتصل بوالدته ويقول في صوت متهدج: "تعالي يا ماما.. خديني يا ماما".

ـ مين خالتي:
من أجمل الإفيهات التي أطلقت  عندما اقترب خشبة الذي استثاره حذاء جديد فأطلق عبارته الشهيرة: "مدام.. كعب جزمتك يدل على أنوثة طاغية"، ثم ينظر لوجهها فينزعج ويقول: "خالتي".

وأصبح فيلم مطاردة غرامية حالة من الضحك التي سببها عبد المنعم مدبولي بشخصيته "دكتور خشبة"، مع الثنائي فؤاد المهندس وشويكار، الأمر الذي جعل هذا الفيلم في مقدمة الأفلام المحفورة في عقلية المشاهد العربي.

موضوعات متعلقة

عبدالمنعم مدبولى.. «جدو عبده الشاشة الفضية»

«مش كله ضحك».. 12 معلومة عن الجانب الآخر من حياة عبدالمنعم مدبولي (صور)

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

منذ 3 أيام

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ 3 أيام

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

منذ 4 أيام

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

الآن

«سنة أم 3 سنوات».. ما العقوبة التي تنتظر بطلة «بص أمك»؟

«بلومبرج»: إطلاق سراح أميرين سعوديين من «ريتز كارلتون»

بعد فوز المصري على طنطا.. أرقام تحدث لأول مرة في «الإيجبشن ليج»

«قرقاش» عن مظاهرات مشهد: فرصة لإيران لمراجعة مواقفها

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

ألبومات الصور

ضبط طن من المواد الخام الفاسدة داخل مصنع للحلويات فى البساتين (صور)

بالصور.. مديرو إدارات التعليم بالغربية يتابعون سير عملية الامتحانات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب «صور»

رئيس جامعة المنيا يفتتح 3 معارض فنية

نجم الساعة

بوتين.. بطل ألعاب القوى السياسية الذي يتلاعب بخصومه

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط و5 مجندين ومقتل 3 إرهابيين في سيناء (صور)

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل «شريف إكرامى» عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

منوعات

«مش كله ضحك».. 12 معلومة عن الجانب الآخر من حياة عبدالمنعم مدبولي (صور)

«ما تيجي نرقص».. مشاهير بيعشقوا الرقص

أبرزهم «كارديشيان».. فنانات يستقبلن ٢٠١٨ بالحمل

المثقف

وفاة أديبة إسرائيلية من أصول مصرية عارضت سياسة الكيان الصهيوني

ولاد الكار

مصدر ينفي رحيل شريف خالد المسؤول عن «الحياة وDRN»

الأبراج اليوم

لو لقيت «مصباح علاء الدين».. تعرف على أول طلب من برجك

الصحة

وزير الصحة: لا توجد دولة بلا نواقص في الدواء (حوار)

الدستور على فيسبوك
ads