«دكتور خشبة».. الشخصية التي لازمت عبد المنعم مدبولي

في حياة عبد المنعم مدبولي، عدد من الشخصيات التي ظلت تلازم المشاهد، وهي التي صنعت مدبولي على مدار تاريخه الفني، ومهدت لترسيخه في العقول، من هذه الشخصيات «دكتور خشبة».



- دكتور خشبة في فيلم مطاردة غرامية:

ظهر عبد المنعم مدبولي في فيلم مطاردة غرامية مع فؤاد المهندس وشويكار، والذي يحكي عن منير ذلك الشاب الثري، والذي يعمل مراقبًا جويًا، يخدمه رجل غريب الأطوار لا هم له إلا السيطرة على ثروته، والذي يحاول بكل عزم أن يلهيه تمامًا عن حب منى التي تعشقه وتتمنى الزواج منه، فيجد منير نفسه واقعًا في حب 5 مضيفات ينتمين لجنسيات مختلفة، لكن المشكلة كذلك أن منير قد صار لديه ولعًا مرضيًا وغير طبيعيًا بالأحذية النسائية، وهو الولع الذي يتسرب إلى الطبيب النفسي عبد المنعم مدبولي الذي يحاول علاجه.



ـ أنا مش قصير أوزعة:

من أهم إفيهات الفيلم والتي لازالت تتردد حتى اليوم، هو مشهد علاج الطبيب النفسي "عبد المنعم مدبولي" لرجل قصير يعاني من مشاكل بسبب قصره، فيقول له الدكتور قل: "أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل"، ويرددها المريض فيقول له الدكتور: "شوف اديك طولت خمسة سنتي".



مشهد الدكتور مع فؤاد المهندس:

لاشك أن أهم المشاهد في "مطاردة غرامية" هو مشهد لقاء منير "فؤاد المهندس" مع الدكتور خشبة "عبد المنعم مدبولي"، والذي يفاجأ فيه الدكتور من كم المعجبين ويطلق الإفيه والذي يصنع حالة من الضحك لدى المشاهد كلما رأى الفيلم: "دكتورخشبة.. دكتور مين ده انت اللي دكتوووووور".



ـ خديني يا ماما:

في مشهد آخر يضطر منير والدكتور لتسلق إحدى العمارات ويدخلون شقة ويفاجأون بعروسين، يرميان السلام ويكملان طريقهما ناحية الباب الواحد تلو الآخر، لكن الزوج المندهش يتصل بوالدته ويقول في صوت متهدج: "تعالي يا ماما.. خديني يا ماما".



ـ مين خالتي:

من أجمل الإفيهات التي أطلقت عندما اقترب خشبة الذي استثاره حذاء جديد فأطلق عبارته الشهيرة: "مدام.. كعب جزمتك يدل على أنوثة طاغية"، ثم ينظر لوجهها فينزعج ويقول: "خالتي".



وأصبح فيلم مطاردة غرامية حالة من الضحك التي سببها عبد المنعم مدبولي بشخصيته "دكتور خشبة"، مع الثنائي فؤاد المهندس وشويكار، الأمر الذي جعل هذا الفيلم في مقدمة الأفلام المحفورة في عقلية المشاهد العربي.

