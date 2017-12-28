موضة كتابة الشعر على الملابس عند «العباسيين»

كان للشعر تأثير في حياة العرب، حتى إن بضعة أبيات كافية لابتداع موضة، فأحدث شغفهم بالشعر كتابته على أغلى الثياب والحُلي وسائر أدوات الزينة في عصر العباسيين.



كما كانت كتابة الأشعار معروفة في عهد بني أمية، لكن ابتداع تزيين ملابس النساء وأنوع أزيائهن عن طريق الشعر لم يحدثه إلا غواني العباسيين اللاتي أحدثن أشكالًا من الثياب الفاخرة وفنونًا من الملابس لم يسبقهن إليها أحد، فاخترعن كتابة رقائق الأشعار على العصائب المكللة بالجوهر التي اخترعتها علية بنت المهدي، فكن ينظمنها بالدر والجوهر ويكتبن عليها بصفائح الذهب كلامًا يحلو ويروق لأهل الطرب، والعادة أن يبدأ بعض الأميرات وأمثالهن بابتداع ذلك حتى يقلدهن سائر النساء، فكتبن على بعض العصائب «وضع الخد للهوى عز»؛ حسبما جاء في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني.



وتفنن نساء العباسيين في ذلك فكتبن هذه الأشعار والعبارات على ذيول الأقمصة وطرز الأردية والأكمام بالفضة والذهب وعلى الكرزان والعصائب، ومن أمثلة ذلك ما كتبته إحداهن على قلنسوتها وعصابتها: «أدميت باللحظات وجنتها.. فاقتص ناظرها من القلب».



ولم تكن هذه الموضة مقصورة فقط على أهل الذمة، حتى الراهبات كتبن هذه الأشعار على الزنانير والمناديل، وقال أبوالطيب الوشاء: «رأيت جارية من الراهبات في بيعة ماري مريم في دار الروميين بمدينة السلام كأنها فلقة قمر خارجة من الهيكل وفي وسطها زنار عليه بيتان»: «زنارها في خصرها يطرب.. وريحها من طيبها أطيب ووجهها أحسن من حليها.. ولونها من لونها أعجب».