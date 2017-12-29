القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
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12:32 ص

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الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
dostor.org/2004866

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها طلب مساعدة من حساب تعاون طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ونشر الجهاز المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، متمثلة في:
مستندات عامة ترسل مع جميع الحالات، صورة معتمدة من إثبات شخصية ولي الأمر «الأصل للإطلاع».

مستندات خاصة بكل نوع من الحالات وهي: في حالات وفاة الطالب أو أحد الوالدين أو ولي الأمر العائل، تقدم صورة معتمدة من شهادة الوفاة أو تصريح الدفن، صورة معتمدة أو خطاب معتمد من محضر الشرطة أو النيابة، خطاب من الوحدة المحلية يفيد أن ولي المتوفي كان يعول الأسرة في حالة وفاة العائل، أو أي مستند يفيد أن العائل المتوفي كان يعول الأسرة، صورة معتمدة من شهادة ميلاد الطالب في حالة وفاة الأم أو وفاة العائل من جهة الأم.

أما في حالة إصابة الطالب، ويحتاج لعلاج أكثر أو أقل من 21 يوما، يُقدم تقرير طبي من إحدي الوحدات الطبية الحكومية المختصة أو من التأمين الصحي، صورة معتمدة من محضر الشرطة أو النيابة.

في حالة إصابة الطالب ونتج عنها بتر أو فقد أي من أعضاء الجسم، يُقدم تقرير طبي من إحدي الوحدات الطبية الحكومية المختصة أو من التأمين الصحي، وصورة معتمدة من محضر الشرطة أو النيابة.

وفي حالة الكوارث والنكبات العامة والخاصة، تقدم صورة معتمدة من محضر الشرطة أو محضر التحقيق الإداري، وخطاب من الوحدة المحلية أو إدارات التنظيم يحدد الخسائر والتلفيات.

بينما في حالة التغذية الخاصة، يقدم تقرير طبي من التأمين الصحي عن الحالة، وخطاب من التأمين الصحي يوصي بالتغذية الخاصة.

وفي حالة الأجهزة التعويضية، يقدم تقرير طبي من التأمين الصحي عن الحالة يحدد نوع الجهاز، عروض أسعار يحدد فيه جهة التصنيع واسم من يستخرج باسم الشيك، ويتم اختيار العرض المناسب بمعرفة المنطقة، خطاب من التأمين الصحي بتعذر صرف أو تصنيع الجهاز عن طريق التأمين الصحي.

وفي حالة طلب علاج وفحوص طبية للعمليات الجراحية، يقدم تقرير طبي من التأمين الصحي عن الحالة - خطاب يفيد بتمام إجراء العملية الجراحية.

وفي حالة طلب صرف ثلث تكاليف الأدوية مع التأمين الصحي، يقدم تقرير طبي من التأمين الصحي وصورة معتمدة من فاتورة الأدوية من التأمين الصحي، بينما يقدم حال مرض الطالب بمرض مزمن، يقدم تقرير طبي حديث عن حالة الطالب ونوع العلاج.

وفيما يخص المبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة، يشير الجهاز، إلي أن الخدمة تقدم مجانًا ولا يتم الحصول عليها إلا إذا كان الطالب مسددًا للاشتراك المقرر لحساب تعاون طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية عن العام المطلوب فيه الخدمة.

وأكد أن التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة لا تتعدي 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا، وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمي يتم الاتصال بالمركز الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية: 022902728.

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