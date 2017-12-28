القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:18 م

«سنة أم 3 سنوات».. ما العقوبة التي تنتظر بطلة «بص أمك»؟

ليلي عامر
ليلي عامر
عبدالعال نافع
dostor.org/2004802

ضمن سلسلة الكليبات الفاضحة التي تسيء للذوق العام وتخدش الحياء، دخل كليب «بص أمك» الذي خلق حالة من الجدل ودخل في دائرة الانتقادات، ما دفع قانونيين إلى التقدم ببلاغات للنائب العام ومباحث الآداب، للقبض على بطلة الكليب ومحاسبة القائمين عليه.

وفي هذا الصدد تفاعل رواد السوشيال ضد الكليب الذي وصفوه بالفاضح، ولا يرتقي إلى الذوق العام، لتحريضه على الفسق والفجور، طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، لوجود إيحاءات جنسية بالأغنية، مما يزج بـ «ليلى عامر» بطلة الكليب والمخرج سمير المراغي تحت طائلة القانون.

وبدوره تقدم المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة ليلى عامر، صاحبة كليب «بص أمك» يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.مما يمثل خطرًا على المجتمع المصري، وهدم للقيم ونشر الرذيلة بين الشباب.

ونصت المادة 269 مكرر من القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وفي هذا السياق، قال خالد البري المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريح خاص لـ«الدستور» إن عقوبة الفسق والفجور، تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات، باعتبارها جنحة وليست جريمة، وتهمة خدش الحياء العام أقصى عقوبة لها الحبس سنة بإثبات الأدلة.

وأضاف البري أن المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، حددت عقوبة كل من حرض شخصا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة.

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